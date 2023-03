KNF ma pomysł na kredyty we frankach. "W praktyce zamykałoby drogę do korzystniejszych rozstrzygnięć"

Frankowe pozwy nadal płyną do banków. Wkrótce przetasowania na podium Na koniec 2022 r. banki notowane obecnie na warszawskiej giełdzie uczestniczyły w 74 tys. pozwów wytoczonych przez „frankowych” kredytobiorców. Dynamik przyrostów w większości instytucji hamuje, ale we „frankowym top 3” dojdzie lada moment zapewne do przetasowania.