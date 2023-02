KNF kontra hipoteki. Banki będą miały różny bufor przy ocenie zdolności kredytowej

Premier o obniżce stóp proc. w 2023 roku: to możliwe, a nawet prawdopodobne

Nie ma w tym momencie planów, by przedłużać wakacje kredytowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Interii, dodając, że niczego nie wyklucza. Jeżeli inflacja będzie ponownie mocna, uderzy w zdolność do spłaty kredytów, to zareagujemy - wskazał.