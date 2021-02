KNF: decyzje ws. ugód z frankowcami należą do samych banków

fot. Inked Pixels / Shutterstock

Kwestia przyłączenia się do ugód z kredytobiorcami frankowym należy do samodzielnej decyzji każdego z banków, na nich też spoczywa pełna odpowiedzialność za skutki wdrożenia określonej strategii w tym zakresie - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe KNF.

Według poniedziałkowych informacji Raiffeisen Bank International zawiesił udział w pracach nad porozumieniami z frankowcami według koncepcji przedstawionej wcześniej przez przewodniczącego KNF.

"Propozycja Przewodniczącego KNF mająca na celu systemowe rozwiązanie problemu kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich od samego początku oparta była na założeniu dobrowolności – zarówno w płaszczyźnie dobrowolności przystania przez kredytobiorców na ugodowe propozycje banków, jak i w płaszczyźnie decyzji każdego z banków o zaoferowaniu na szeroką skalę klientom ugód odpowiadających tej propozycji" - podało biuro prasowe KNF.

"UKNF wskazywał wielokrotnie, że kwestia przyłączenia się do tego projektu należy do samodzielnej decyzji każdego z banków" - dodało.

KNF podał, że odpowiedzialność za decyzje dotyczące strategii poszczególnych banków w zakresie problemu walutowych kredytów mieszkaniowych ponoszą "w całości ich organy korporacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami ładu korporacyjnego".

"Na właściwych organach banków spoczywa też pełna odpowiedzialność za skutki wdrożenia określonej strategii podejścia do omawianej kwestii, zwłaszcza w kontekście możliwych wariantów rozwoju linii orzeczniczej TSUE oraz sądów krajowych, w tym SN" - napisano w komunikacie.

Komisja podała, że intencją przewodniczącego KNF jest, by sektor bankowy podjął skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie ciężącego na nim od lat ryzyka, jaki wiąże się z posiadaniem przez banki portfela walutowych kredytów mieszkaniowych.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący KNF zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód. Nadzorca chciał, by banki wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej.

W odpowiedzi na propozycję przewodniczącego, powstał międzybankowy zespół z udziałem UKNF i większości banków, które posiadają w portfelu walutowe kredyty mieszkaniowe.

W połowie lutego przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski informował PAP Biznes, że większość banków "frankowych" jest poważnie zainteresowanych propozycją KNF w sprawie ugód z klientami, nadszedł już jednak czas, by akcjonariusze tych banków na zwołanych w najbliższym czasie walnych zgromadzeniach złożyli jasną deklarację, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

