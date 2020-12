KNF cofnęła zezwolenie na tworzenie funduszy i zarządzanie nimi przez Copernicus Capital TFI

fot. Robert Gardzinski / FORUM

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła zezwolenie na tworzenie otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych i zarządzanie tymi funduszami przez Copernicus Capital TFI - poinformowała Komisja w komunikacie prasowym. Komisja oceniła, że kapitały własne Towarzystwa nie spełniają wymaganego poziomu.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie cofnęła zezwolenie dla Copernicus Capital TFI na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych otwartych oraz funduszy zagranicznych, zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Wygasa również zezwolenie Towarzystwa na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI, w tym wprowadzaniu ich do obrotu.

Komisja Nadzoru Finansowego przypomniała, że każde towarzystwo funduszy inwestycyjnych ma obowiązek utrzymywania kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 25 proc. różnicy pomiędzy wartością kosztów ogółem a wartością zmiennych kosztów dystrybucji poniesionych w poprzednim roku obrotowym, wykazanych w sprawozdaniach przekazywanych Komisji.

Jednocześnie, towarzystwo prowadzące działalność w zakresie zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ma obowiązek zwiększać kapitał własny o kwotę dodatkową – odpowiednio do ryzyka roszczeń wobec towarzystwa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków, związanych z zarządzaniem specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym lub funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

W konsekwencji minimalna wartość kapitału własnego towarzystwa powinna zostać powiększona o dodatkową kwotę, a suma tych dwóch wartości stanowi minimalną wartość kapitałów własnych, jakie powinno posiadać towarzystwo.

"Jeżeli wartość kapitałów własnych towarzystwa nie spełnia wymaganego poziomu i nie zostanie w terminie 3 miesięcy uzupełniona, Komisja może cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo" - napisano w komunikacie.

"Termin na uzupełnienie kapitałów własnych Copernicus Capital TFI upłynął 20 lutego 2020 r., co oznacza, że stan naruszenia przepisów ma charakter długotrwały. Pomimo upływu czasu na uzupełnienie kapitałów własnych, skala niedoboru tych kapitałów zwiększyła się w Towarzystwie z 3,3 mln zł odnotowanych na koniec listopada 2019 r. do ok. 10,5 mln zł na koniec października 2020 r." - dodano.

KNF ocenia, że akcjonariusze Copernicus Capital (większościowym akcjonariuszem jest notowany na rynku NewConnect Copernicus Securities) nie podjęli niezbędnych działań prowadzących do dokapitalizowania przez nich Towarzystwa. Tym samym Copernicus Capital zostało zmuszone do poszukiwania możliwości dokapitalizowania poza kręgiem dotychczasowych akcjonariuszy. Działania te nie przyniosły jednak efektów.

"W obecnych warunkach Komisja nie widzi podstaw, aby uznać, że sytuacja kapitałowa Towarzystwa mogłaby skutecznie i odpowiednio się poprawić w przewidywalnym horyzoncie czasu" - napisano w komunikacie.

"Pogłębiające się niedobory kapitałów własnych świadczą o całkowitym niedostosowaniu sytuacji Towarzystwa do obowiązujących wymogów kapitałowych. Sytuacja ta zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Towarzystwa a przede wszystkim bezpieczeństwu jego klientów i uczestników funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza Copernicus Capital" - dodano.

Jednocześnie w związku z komunikatem przekazanym przez Copernicus Securities, w którym poinformowano o uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Towarzystwa z 16 grudnia 2020 r. o otwarciu jego likwidacji, Urząd KNF poinformował, że decyzja Komisji weszła do obrotu prawnego przed uchwałą walnego zgromadzenia. (PAP Biznes)

