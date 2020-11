KNF cofnęła GetBackowi zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych

DeGenerals planuje w I półroczu 2021 debiut na NewConnect

Dom Maklerski INC będzie pośredniczył w ofercie publicznej akcji DeGenerals o łącznej wartości do 2,5 mln euro. Dodatkowo INC, jako autoryzowany doradca, wesprze DeGenerals w debiucie na rynku NewConnect, który planowany jest w I półroczu 2021 roku. - podało INC w komunikacie prasowym.