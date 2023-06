KNF broni wskaźnika WIBOR. "We właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań"

KNF ocenia, że wskaźnik WIBOR posiada zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych, do których pomiaru został on powołany. Wg KNF, WIBOR we właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań płynnościowych, zmiany stóp NBP oraz realiów gospodarczych - podała Komisja w ramach cyklicznego przeglądu stawki WIBOR.

"Uwzględniając wyniki analizy jakościowej materiałów źródłowych oraz rezultaty analizy ilościowej dotyczącej danych wejściowych, organ nadzoru stwierdził, że kluczowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBOR posiada zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych, do których pomiaru został on powołany. Zgodnie z oceną Komisji, wskaźnik WIBOR we właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań płynnościowych, zmiany stóp banku centralnego oraz realiów gospodarczych" - podała KNF.

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF lub organ nadzoru) na podstawie art. 23 ust. 4 rozporządzania BMR 1 przeprowadziła ocenę własną zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych.

Przygotowana przez KNF ocena zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR do pomiaru rynku lub realiów gospodarczych obejmowała:

- analizę transakcyjności danych wejściowych stosowanych przy ustalaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR;

- analizę reprezentatywności danych z rynku bazowego oraz reprezentatywności panelu banków pełniących funkcję podmiotów przekazujących dane wejściowe względem całego sektora bankowego;

- analizę możliwości reakcji wartości kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR na zmieniające się realia gospodarcze oraz uwarunkowania płynnościowe w sektorze bankowym.

Ocena przeprowadzona przez KNF, zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia BMR poprzedzona została przekazaniem przez GPW Benchmark oceny administratora w zakresie zdolności opracowywanego przez niego kluczowego wskaźnika referencyjnego do pomiaru danego rynku lub danych realiów gospodarczych.

Zakres oraz okres analizy przeprowadzonej przez administratora odpowiadał zarówno wymogom rozporządzenia BMR, jak i oczekiwaniom nadzorczym KNF.

Okres analizy GPW Benchmark SA oraz analizy własnej KNF obejmował dwuletni przedział czasowy od 16 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2022 r.

tus/ asa/