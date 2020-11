1,5 mln zł kary dla TU Europa od KNF

Błędy medyczne w czasie Covid-19. Pacjentom może być trudniej o odszkodowanie

Na pograniczu prawa i medycyny dochodzi do konfliktu dóbr chronionych którymi są z jednej strony życie i zdrowie, a z drugiej odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tych wartości w związku z błędem medycznym. Pracujący ponad siły, kierowani do pracy przez wojewodę medycy mają być szczególnie chronieni. Bez szczególnej ochrony zostaje pacjent. Czy można pozwolić na to, by w czasie epidemii wyłączyć odpowiedzialność karną lekarzy? Czy klauzula Dobrego Samarytanina jest potrzebna? I kogo ochroni?