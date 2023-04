KI Chemistry podwyższa cenę w wezwaniu na Ciech do 54,25 zł za papier z 49 zł wcześniej - poinformował pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Nowa cena, jak podkreśla KI Chemistry, jest ostateczną propozycją. Wzywający wydłużył też terminy zapisów do sprzedaży akcji, potrwają one do 17 kwietnia.

Jak podano, nowa cena zawiera premię w wysokości 43,1 proc. wobec średniej ceny akcji Ciechu na GPW ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania oraz premię w wysokości 27,3 proc. wobec średniej ceny akcji spółki z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających informację o zamiarze wezwania.

"54,25 zł za każdą akcję Ciech to nasza ostateczna propozycja. Nie będzie kolejnego podwyższenia ceny w wezwaniu" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Sebastian Kulczyk, właściciel Kulczyk Investments.

"Grupie Ciech trudno będzie w tym roku powtórzyć wyniki wypracowane w 2022 roku, co niedawno wyraźnie zasygnalizował zarząd spółki. Jako wiodący akcjonariusz jesteśmy zdeterminowani, by wspierać spółkę w jej planach globalnego rozwoju. Strategia grupy zakłada rozwój organiczny oraz poprzez akwizycje. Ciech musi być zatem gotowy, zarówno od strony finansowej, jak i decyzyjnej, by szybko i elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania i nadarzające się okazje. Dla realizacji tych celów formuła spółki niepublicznej jest optymalna" – dodał Sebastian Kulczyk.

W poniedziałek na zamknięciu sesji kurs Ciechu na GPW wynosił 54,2 zł.

9 marca KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51 proc. akcji Ciech, ogłosiła wezwanie do sprzedaży pozostałych 25.747.857 akcji Ciechu. KI Chemistry zamierza nabyć akcje Ciechu stanowiące 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Ciech KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpiło 10 marca, a zakończenie planowano na 12 kwietnia.

Zgodnie z nowym harmonogramem zapisy potrwają do 17 kwietnia. Przewiduje się, że nabycie akcji przez KI Chemistry nastąpi 20 kwietnia, a transakcja zostanie rozliczona 21 kwietnia.

KI Chemistry ocenia, że zwiększanie konkurencyjności oraz dalszy rozwój grupy Ciech może wymagać znacznych nakładów inwestycyjnych m.in. na realizację kompleksowej transformacji technologicznej oraz energetycznej, w tym nakładów na ograniczenie emisji CO2, czy dostosowywanie działalności do rosnących obciążeń regulacyjnych obejmujących spółki publiczne. KI Chemistry ocenia, że formuła budowania wartości w oparciu o giełdę aktualnie wyczerpała się i wycofanie spółki z rynku publicznego pozwoli jej skuteczniej konkurować na rynkach globalnych w oparciu o nowy model właścicielski.

KI Chemistry została inwestorem strategicznym Ciechu w 2014 r.

Podwyższona cena w wezwaniu na Ciech może nie wystarczyć do delistingu spółki

Podwyższona do 54,25 zł za akcję cena w wezwaniu na Ciech może nie być wystarczająca do zdjęcia spółki z giełdy - ocenia Michał Kozak, analityk Trigon DM.

"Rynek rozgrywał w kursie podwyżkę i ją otrzymał: o 10,7 proc. ponad pierwotną propozycję. Skala podwyżki, w otoczeniu korekty na surowcach i perspektywie świetnego roku, może nie być wystarczająca, aby udało się zdelistować spółkę" - powiedział Kozak.

"Nasz »feeling« był taki, że propozycja w przedziale 55-60 zł/akcję mogłaby zadowolić większość akcjonariuszy. Rynek mógł oczekiwać większej premii wezwaniowej, ponieważ akcjonariusz chce zwiększyć kontrolę z 51,14 proc. do 100 proc." - dodał.

