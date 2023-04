KI Chemistry podtrzymuje, że cena 54,25 zł za akcję w wezwaniu na Ciech jest ostateczna i nie zostanie podwyższona - poinformowała spółka w oświadczeniu. Zapisy nie zostaną przedłużone i potrwają do 17 kwietnia.

"KI Chemistry (wzywający) niniejszym informuje, że – zgodnie z wcześniejszą deklaracją – cena 54,25 zł za każdą akcję Ciech oferowana w wezwaniu ogłoszonym 9 marca 2023 r. jest ceną ostateczną i nie zostanie podwyższona do zakończenia wezwania" - napisano w oświadczeniu wzywającego.

"Termin przyjmowania zapisów do sprzedaży akcji w wezwaniu upływa 17 kwietnia 2023 r. i nie zostanie przedłużony" - dodano.

KI Chemistry wskazał, że cena 54,25 zł za akcję zawiera premię w wysokości odpowiednio 43,1 proc. oraz 27,3 proc. wobec średniej ceny akcji Ciechu na GPW ważonej wolumenem obrotu odpowiednio z ostatnich sześciu oraz trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania. Cena jest o 10,7 proc. wyższa od pierwotnej ceny zaproponowanej przez KI Chemistry w momencie ogłoszenia wezwania, czyli 49 zł za akcję.

Kilka dni temu fundusze emerytalne poinformowały, że nie odpowiedzą na wezwanie na akcje Ciechu po cenie 54,25 zł, gdyż są zdania, że zaproponowana cena nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki. Pod oświadczeniem podpisały się wtedy Allianz Polska OFE, OFE PZU "Złota Jesień", Aegon OFE, Generali OFE, NNLife OFE oraz Nationale-Nederlanden OFE.

9 marca KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51 proc. akcji Ciech, ogłosiła wezwanie do sprzedaży pozostałych 25.747.857 akcji Ciechu. KI Chemistry zamierza nabyć akcje Ciechu stanowiące 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Ciech, KI Chemistry zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji należących do pozostałych akcjonariuszy, a następnie wycofać akcje spółki z obrotu giełdowego.

Przyjmowanie zapisów na akcje rozpoczęło się 10 marca, a wezwanie potrwa do 17 kwietnia. (PAP Biznes)

