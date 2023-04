KI Chemistry kupi akcje Ciechu w wezwaniu, pomimo nieziszczenia się warunków

KI Chemistry zdecydował o nabywaniu akcji Ciechu w wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunków zastrzeżonych w treści wezwania - poinformował pośredniczący Santander Biuro Maklerskie.

/ Puls Biznesu

Wcześniej we wtorek poinformowano, że nie ziściły się warunki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ciech.

Jak podawano, spośród warunków przewidzianych w treści wezwania nie ziścił się warunek zawarcia przez wzywającego oraz spółkę umowy organizacyjnej dotyczącej ustanowienia współpracy strategicznej pomiędzy tymi podmiotami oraz warunek podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwał w sprawie zmiany statutu.

9 marca KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, do której należy ponad 51 proc. akcji Ciech, ogłosiła wezwanie do sprzedaży pozostałych 25.747.857 akcji Ciechu. KI Chemistry zamierza nabyć akcje Ciechu stanowiące 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział do 100 proc.

Na początku kwietnia KI Chemistry podwyższyło cenę w wezwaniu na Ciech do 54,25 zł za papier z 49 zł wcześniej. Wzywający wydłużył też terminy zapisów do 17 kwietnia.

