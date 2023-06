Kulczyk zwiększył zaangażowanie w Ciech. Wiadomo, ilu inwestorów sprzedało akcje

Drugi gazowiec z floty Orlenu przypłynął do Świnoujścia z ładunkiem 65 tys. ton LNG Do gazoportu w Świnoujściu przypłynął drugi statek z floty tworzonej przez Grupę Orlen. Jednostka dostarczyła do Polski ok. 65 tys. ton LNG z amerykańskiego terminalu Freeport. Dostawę skroplonego gazu ziemnego zrealizowano na podstawie transakcji spot - podał w piątek koncern.