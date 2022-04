/ EnBW

Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) złoży w czwartek ofertę budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce - poinformował Bloomberg. Oświadczenie zostało rozesłane przez spółkę mailem.

"Przedstawiciel Korea Hydro spotka się z Adamem Guibourgé-Czetwertyńskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, ekonomice i konkurencyjności koreańskich reaktorów" - doniosła agencja.

Polska planuje uruchomić swój pierwszy reaktor jądrowy w 2033 r. i zakończyć budowę 6 bloków do 2043 r. w ramach planu polityki energetycznej do 2040 r. - twierdzi Bloomberg.

Propozycja, która ma zostać przedstawiona w czwartek była zapowiadana jeszcze w listopadzie ub.r. W jesiennym oświadczeniu napisano, że "przygotowywana przez KHNP oferta będzie konkurencyjna pod względem technologii, ceny i harmonogramu budowy". Informowano wówczas, że koreańska firma planuje zaproponowanie Polsce "modelu reaktora APR1400 o znacząco podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, spełniając w ten sposób wymagania IAEA (International Atomic Energy Agency) i WENRA (Western European Nuclear Regulators Association)".

APR1400 to reaktor wodny ciśnieniowy (PWR) o 60-letnim okresie eksploatacji. W budowie lub eksploatacji jest obecnie 10 bloków z APR1400. Pierwszy - Shin-Kori 3 - rozpoczął działalność komercyjną w 2016 r. APR1400 działa też w bloku Shin-Kori 4, a w Korei Płd. w budowie są dalsze cztery - Shin-Kori 5 i 6, oraz Shin-Hanul 1 i 2. W Shin-Hanul 1 zakończył się już pierwszy załadunek paliwa, a początek komercyjnej eksploatacji jest planowany na połowę 2022 r.

Zgodnie z PPEJ (Polski Program Energetyki Jądrowej) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Koreański APR1400 spełnia te wymagania. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych. (PAP)

autorka: Ewa Nehring

