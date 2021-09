KGHM z nagrodą Firma Roku 2020 na 30. Forum Ekonomicznym

/ KGHM

KGHM Polska Miedź została Firmą Roku 2020. Nagrodę wręczono we wtorek podczas wieczornej gali 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Kapituła wyróżniła miedziowego giganta m.in. za rekordowe wyniki, strategię i wizję działania, zrównoważony rozwój i innowacyjność.

Nagrodę na ręce prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego wręczył wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W wystąpieniu podkreślił, że KGHM Polska Miedź należy do wiodących polskich marek, których logo znane jest na całym świecie. „To wizytówka Polski i wizytówka Dolnego Śląska” – mówił wicepremier.

Bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe, 7. miejsce w rankingu największych producentów miedzi, pierwsze miejsce w zestawieniu "największych kopalń srebra".



Prezes @ChludzinskiM odebrał z rąk wicepremiera @SasinJacek nagrodę "Firma Roku" dla #KGHM podczas @Economic_Forum_! pic.twitter.com/Us2yRPfoq4 — KGHM Polska Miedź (@kghm_sa) September 7, 2021

W trakcie gali zostały wręczone także dwie inne nagrody: Szkoły Głównej Handlowej, którą otrzymał prezes firmy Maspex Krzysztof Pawiński, oraz prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, która trafiła do firm 3M, Techland oraz BSH. Jak oceniono, są to spółki szczególnie wyróżniające się działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Dziękując za wyróżnienie KGHM-u tytułem Firmy Roku prezes spółki akcentował, że za sukcesem każdej instytucji czy firmy stoją ludzie. „Za naszym dzisiejszym sukcesem stoją 34 tys. pracowników firmy; to jest ich nagroda” – ocenił Chludziński.

„Bardzo cieszę się z tego, że odbieramy tę nagrodę na Dolnym Śląsku, bo chyba mogę powiedzieć, że jesteśmy tutaj najgłębiej zakorzenieni – na ponad 1,3 tys. metrach (chodzi o głębokość szybów kopalń spółki – PAP)” – mówił prezes KGHM.

Nawiązując do strategii firmy, prezentowanej we wtorek podczas rozpoczętego we wtorek Forum Ekonomicznego w Karpaczu, Chludziński zadeklarował gotowość spółki do biegu w „maratonie rozwojowym”. Jak podkreślił, „przyszłość jest w miedzi”.

W swoim wystąpieniu wicepremier Sasin zauważył, że mimo trudnego okresu kryzysu spowodowanego pandemią, KGHM-owi udało się w ub. roku wypracować znaczący, ponad 3-miliardowy zysk, zaś w pierwszym półroczu 2021 r. zysk przekracza 3,7 mld zł. W opinii wicepremiera, także dzięki takim firmom jak miedziowa spółka, gospodarka szybciej wychodzi ze spowolnienia spowodowanego pandemią.

„Mam nadzieję, że ten trudny okres jest już za nami. Wskaźniki gospodarcze wskazują, iż czas kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią mija – to również w pewnej części zasługa KGHM” – ocenił wicepremier.

Jego zdaniem, KGHM to firma z wizją, która ma pomysły nie tylko na swoje bieżące funkcjonowanie i coraz lepsze spełnianie oczekiwań odbiorców, ale także na to, jak zmierzyć się z największymi obecnie wyzwaniami, przede wszystkim z transformacją energetyczną – również poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii.

Sasin nawiązał do jednej z wtorkowych dyskusji 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, podczas której KGHM – w obecności wicepremiera - przedstawił swoje strategiczne plany.

„Jestem naprawdę dumny, że mogę być ministrem polskiego rządu, który nadzoruje takie firmy jak KGHM” – powiedział Sasin, oceniając, iż polskie spółki nie tylko dobrze poradziły sobie z kryzysem pandemii, ale też czynnie zaangażowały się w walkę z nią, będąc – jak mówił – „na pierwszej linii frontu walki o życie i zdrowie Polaków” i wspomagając finansowo oraz organizacyjnie służbę zdrowia.

„Moja duma dotyczy wszystkich spółek, które rozruszały polską gospodarkę i wspomagają jej rozwój, aby mogła jeszcze szybciej się rozwijać i z powodzeniem gonić gospodarki zachodniej Europy” – podsumował szef MAP.

Decyzję kapituły, która zdecydowała o nagrodzeniu KGHM Polska Miedź, uzasadniał podczas gali w Karpaczu członek zarządu Fratrii Michał Karnowski. Jak mówił, KGHM buduje markę Polski na całym świecie od 60 lat, zaś większość dochodów firmy pochodzi z eksportu. KGHM to siódmy największy producent miedzi na świecie oraz wicelider w produkcji srebra. W ostatnim czasie – podkreślał Karnowski – firma notuje najlepsze od lat wyniki, a kurs jej akcji rośnie.

W ub. roku – mimo pandemii – spółce udało się zwiększyć produkcję. Kapituła doceniła też strategię miedziowej spółki, która m.in. stawia na zrównoważony rozwój, ekologię oraz inwestuje w innowacyjne rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 i włącza się w transformację energetyczną, m.in. w zakresie upowszechniania odnawialnych źródeł energii.

KGHM Polska Miedź jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących miedź. Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi, posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. Skarb Państwa posiada 31,79 proc. akcji spółki. (PAP)

autorzy: Marek Błoński, Aneta Oksiuta, Mateusz Babak

aop/ mab/ mtb/ skr/