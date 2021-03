KGHM wraca do mocnych wzrostów. CD Projekt podtopił WIG20

fot. Marek Wiśniewski / FORUM

CD Projekt rzucił w środę długi cień na warszawską GPW, jednak nie przeszkodziło to WIG20 w osiągnięciu najlepszego wyniku spośród najważniejszych polskich indeksów. Zieloną falą przewodził KGHM.

Spadkiem o 0,2 proc. zakończył środową sesję WIG20. WIG z kolei stracił 0,3 proc., podobnie jak sWIG80. Najsłabiej z głównych indeksów GPW wypadł mWIG40 (-0,6 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły aż 1,8 mld zł.

Wynik WIG20 - mimo spadków - można uznać za całkiem przyzwoity. Nie chodzi nawet o to, że zanotował on najlepszy wynik z najważniejszych indeksów GPW, ani nawet o to, że w poniedziałek i wtorek notował on mocne wzrosty. Docenić należy to, że flagowy polski indeks nie odbiegał w środę od europejskiej konkurencji mimo poważnego obciążenia.

Obciążeniem tym był CD Projekt. Nowa strategia spółki nie przypadła do gustu inwestorom i analitykom, co zaowocowało gwałtowną przeceną papierów spółki. Te już we wtorek szły w dół o 9 proc., środa przyniosła jednak kolejną przecenę i to aż o 12,6 proc. CD Projekt odgrywał także kluczową rolę w kwestii obrotów - te sięgnęły na tych walorach 671 mln zł. Spadki CD Projektu obniżyły wynik WIG20 o 0,8 pkt. proc.

Oprócz CD Projektu o ponad 1 proc. spadły jeszcze akcje Tauronu, Orlenu, CCC i Lotosu, żadna z tych firm nie potaniała jednak o ponad 2 proc. Z drugiej strony o ponad 1 proc. drożały akcje JSW, PGNiG, Allegro i Orange. Dino zyskało blisko 3 proc., a KGHM ponad 5 proc.

Na uwagę zasługuje szczególnie ta ostatnia spółka, która powróciła do wyraźnych wzrostów po swego rodzaju zadyszce, jaką złapała po wyznaczeniu historycznych maksimów. Od 25 marca akcje spółki podrożały o blisko 15 proc. i to nawet mimo faktu, że zarząd wciąż nie określił się w sprawie dywidendy. We wtorek światło dzienne ujrzała z kolei rekomendacja, w której analitycy BM mBanku podwyższyli rekomendację dla KGHM do "kupuj" z "trzymaj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 230,25 zł wobec 152,27 zł wcześniej.

Na szerokim rynku o blisko 10 proc. potaniały akcje Elektrobudowy. Giełda podjęła uchwałę o wycofaniu Elektrobudowy z obrotu giełdowego. Przypomnijmy, że spółka znajduje się w upadłości i decyzja o wycofaniu jej z obrotu jest naturalnym następstwem obowiązujących przepisów. Wycofanie Elektrobudowy nastąpi z dniem 9 kwietnia 2021 roku.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3919,21 -0,18 2,26 7,78 40,63 10,32 DAX Niemcy 15008,34 0,00 2,72 8,86 51,05 9,40 FTSE 100 W.Brytania 6713,63 -0,86 0,01 3,55 18,37 3,92 CAC 40 Francja 6067,23 -0,34 2,02 6,38 38,01 9,29 IBEX 35 Hiszpania 8580,00 -0,18 1,61 4,32 26,45 6,27 FTSE MIB Włochy 24648,56 0,05 1,82 7,88 44,56 10,87 ASE Grecja 865,05 -0,98 3,99 9,17 54,94 6,93 BUX Węgry 44326,18 -0,94 0,08 1,22 33,78 5,42 PX Czechy 1090,50 -0,14 0,03 3,11 38,06 6,17 RTS INDEX (w USD) Rosja 1477,11 1,15 2,78 4,62 45,61 6,46 BIST 100 Turcja 1391,73 -0,29 -1,57 -5,41 55,25 -5,76 WIG 20 Polska 1938,84 -0,18 2,05 1,65 28,16 -2,28 WIG Polska 58081,50 -0,29 1,75 1,95 39,54 1,85 mWIG 40 Polska 4360,66 -0,63 1,12 1,24 53,00 9,66 Źródło: PAP

Adam Torchała