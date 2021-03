Prezes: KGHM widzi przesłanki do wypłaty dywidendy, ale nie podjął jeszcze decyzji

fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

KGHM widzi przesłanki do wypłaty dywidendy, patrząc na sytuację ekonomiczną, ale zarząd nie podjął decyzji co do rekomendacji dot. podziału zysku - poinformował w czasie konferencji po publikacji wyników finansowych prezes Marcin Chludziński.

Prezes pytany o dywidendę, odpowiedział: "Zbliżamy się do kodeksowych terminów, gdy to zakomunikujemy. Patrząc na sytuację ekonomiczną przesłanki są, ale będziemy to analizować i podejmować decyzję co do dywidendy".

KGHM widzi potencjał do dalszej poprawy wyników Sierra Gorda - poinformował wiceprezes Paweł Gruza.

"Sierra Gorda jest jednym ze strategicznych aktywów KGHM. Nie przewidujemy zmian stopnia zaangażowania kapitałowego w inwestycję. Koncentrujemy się na tym, co przynosi najlepsze rezultaty: na wysiłku w optymalizację procesów produkcyjnych" - powiedział wiceprezes Gruza podczas konferencji.

"Wydaje się, że mamy jeszcze potencjał polepszenia wyników przy niskich nakładach" - dodał.

KGHM dokona w tym roku przeglądu strategii - poinformował prezes Marcin Chludziński.

"Przystąpimy w tym roku do przeglądu strategii, by zobaczyć co zmienić, nad czym się zastanowić w kontekście tego co się zadziało na świecie. Nasza strategia jest elastyczna, ale czasem trzeba się zatrzymać i dokonać analiz" - powiedział Chludziński podczas konferencji.

Opublikowana w grudniu 2018 roku strategia grupy KGHM na lata 2019-23 zakłada m.in. średnioroczną produkcję hutniczą miedzi w Polsce na poziomie 540 tys. ton oraz produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku. Do końca 2030 roku 50 proc. zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł własnych oraz odnawialnych źródeł energii.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2020 roku 2,205 mld zł wobec 1,767 mld zł w trzecim kwartale 2020 r. i wobec 1,117 mld zł przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Wynik okazał się zgodny z konsensusem PAP Biznes, który zakładał 2,18 mld zł skorygowanej EBITDA. Więcej na temat wyników.

Kurs KGHM spada dziś po południu o blisko 4 proc. do 168 zł.

