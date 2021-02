KGHM w górę. „Srebrni spekulanci” i rekomendacja "kupuj"

KGHM

Akcje KGHM zaczynają nowy miesiąc od kolejnej wyraźnej zwyżki. Za wzrostem ich cen stoją zarówno napędzające „redditową spekulacją” wzrosty cen srebra, jak i pozytywna rekomendacja.

Już na początku poniedziałkowej sesji akcje KGHM podskoczyły do ponad 200 zł, wracając tym samym do szczytu sprzed 2 tygodni. W dalszej części sesji było nieco gorzej, ale obserwowana po 14:00 cena 195,60 zł (+3,82 proc.) nadal stawia dolnośląską spółkę w gronie liderów WIG20.

Głównym powodem dzisiejszego rajdu KGHM jest wystrzał cen srebra związany z „redditową rewolucją”, która od ubiegłego tygodnia jest tematem numer jeden na rynkach. Srebrny metal drożeje dziś o ok. 10 proc, a warto pamiętać, że KGHM jest jego drugim największym na świecie producentem.

Więcej o nietypowej sytuacji na rynku srebra pisaliśmy w porannym artykule „Redditowcy wzięli się za srebro. Kurs ostro w górę”. Na swój sposób dzisiejsze wydarzenia na akcjach KGHM korespondują z ubiegłotygodniowym przypadkiem "CD Projektu, który również został objęty amerykańską gorączką". Z kolei o ostatniej giełdowej postawie KGHM szerzej pisaliśmy natomiast w artykule "KGHM – powrót króla. Akcje są najdroższe w historii".

Kliknij, aby przejść do notowań / Bankier.pl

Na ceny akcji KGHM wpływ mają nie tylko czynniki natury spekulacyjnej. Dziś przed sesją szerokie grono inwestorów dowiedziało się o podniesieniu przez DM BOŚ wyceny akcji spółki z 200 zł do 240 zł oraz podtrzymaniu rekomendacji „kupuj”.

"Podtrzymujemy mocno pozytywne nastawienie do cen miedzi. Podwyższyliśmy założenia cen surowca i, co za tym idzie, podtrzymujemy krótkoterminową rekomendację relatywną przeważaj dla KGHM. Nasza docelowa cena miedzi w 2021 i 2022 roku rośnie odpowiednio do 8250 USD/t i 8500 USD/t, przy czym nie zmieniamy naszej długoterminowej prognozy w wysokości 7500 USD/t" - napisano w raporcie DM BOŚ. W poniedziałek cena miedzi stabilizuje się w rejonach 7800 USD za tonę.

W 2019 r. KGHM w wyprodukował ok. 700 000 ton miedzi i 1400 ton srebra. Srebro ma jednak zauważalną rolę w przychodach spółki (12 proc.).

O produkcji metali szlachetnych w KGHM więcej przeczytasz w grudniowym artykule „KGHM to nie tylko miedź. Tak polski gigant produkuje srebro i złoto”

MZ