KGHM to nie tylko miedź. Tak polski gigant produkuje srebro i złoto

KGHM

KGHM kojarzymy przede wszystkim z miedzią. Warto jednak pamiętać, że polski potentat surowcowy produkuje także inne metale, w tym srebro i złoto.

Miedź była, jest i będzie głównym produktem KGHM i to z tym metalem dolnośląska spółka związana jest najmocniej. To właśnie odkrycie złóż „czerwonego metalu” na Dolnym Śląsku zmieniło oblicze okolic Lubina, Polkowic, Głogowa czy Legnicy w przemysłowe zagłębie. Nie bez przyczyny odwiedzając te tereny niemal na każdym kroku można spotkać miedziany akcent kolorystyczny, zaś sama miedź kryje się także w nazwach rozmaitych instytucji (Cuprum Arena, Miedziowe Centrum Zdrowia, Miedź Legnica).

Pamiętając o znaczeniu miedzi dla KGHM (którego pierwotna nazwa brzmiała „Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi”) nie można zapominać o innych metalach produkowanych przez spółkę. Wśród nich znajdują się molibden, ołów, nikiel, ren, platyna, pallad oraz złoto i srebro. W związku z Dniem złota i srebra w Bankier.pl, przyjrzymy się bliżej tym dwóm ostatnim.

Produkowane przez KGHM srebro, być może wbrew wyobrażeniom niektórych czytelników, nie pochodzi z osobnej kopalni srebra, zaś złoto z kopalni złota. Oba metale pozyskiwane są z tego samego urobku, który służy do produkcji miedzi. Mało tego, srebro i złoto można wręcz potraktować jako produkty uboczne podstawowego procesu – ich odzyskanie pozwala „wycisnąć” jeszcze więcej z i tak wydobytego z wnętrza ziemi materiału.

Skarb ze szlamu

Zaczniemy odwrotnie niż zwykle, czyli nie od cenniejszego złota, a od srebra (zwanego czasami wręcz „młodszym bratem złota”). Powód jest prosty – KGHM produkuje znacznie więcej srebra, a poza tym w skali świata jest jego czołowym producentem.

Jeżeli z lektury tego tekstu powinien Państwu zapaść w pamięć przynajmniej jeden fakt, to powinno być nim drugie miejsce KGHM na liście największych producentów srebra na świecie. Jak wynika z danych za 2019 r., więcej srebra od polskiej spółki wydobyła tylko meksykańska firma Fresnillo. Jak widać na drugim z poniższych wykresów, na rynku srebra KGHM jest nawet większym potentatem niż na rynku miedzi, gdzie zajmuje 6. miejsce.

/ fot. KGHM /

Rzecz jasna skala produkcji jest nieporównywalna – KGHM w ubiegłym roku wyprodukował ok. 700 000 ton miedzi i 1400 ton srebra. Srebro ma jednak zauważalną rolę w przychodach spółki. Około 12 proc. przychodów KGHM pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra.

Produkowane przez KGHM srebro powstaje na Wydziale Metali Szlachetnych w Hucie Miedzi Głogów, w trakcie procesu rafinacji elektrolitycznej “czerwonego metalu”. Materiałem używanym do produkcji srebra jest tzw. szlam anodowy zwany też czarnym błotem, czyli zanieczyszczenia pozostające z procesu uzyskiwania czystej miedzi.

Srebro to metal o dwoistej naturze – inwestycyjnej (w formie monet czy sztabek, zwanych gąskami) oraz przemysłowej (stosowane jest m.in. w elektronice, medycynie czy jubilerstwie). Z tego powodu srebro produkowane przez KGHM przyjmuje postać bądź to wystandaryzowanych sztabek spełniających wymogi giełd towarowych w Nowym Jorku i Londynie bądź granulatu gotowego do dalszej obróbki przemysłowej. Sztabki opuszczające zakłady KGHM w formie tzw. gąsek ważą 1000 uncji jubilerskich (trojańskich) co odpowiada 32,15 kg. Granulat sprzedawany jest natomiast w 25-kilogramowych workach. Głównymi odbiorcami srebra produkowanego przez KGHM są: Wielka Brytania, USA i Belgia.

Złoto warte miliony

Przejdźmy do złota, które jest drugim bohaterem dzisiejszego dnia specjalnego w Bankier.pl. Jak już wspomnieliśmy, w KGHM produkuje go się go znacznie mniej niż srebra. W 2019 r. było to 103,7 tys. uncji trojańskich czyli 3,2 tony. Z racji tego, że złoto ma dużą gęstość (w jednym metrze sześciennym mieści się aż 19300 kg złota), fizyczna wielkość tej produkcji nie jest duża. Przy obecnych cenach wartość 3,2 tony złota to blisko 700 000 000 zł.

Złoto produkowane w głogowskiej hucie również pochodzi ze szlamu anodowego, tyle że powstającego w procesie rafinacji srebra. KGHM produkuje złoto tylko w postaci sztabek o wadze od ok. 0,5 do 12 kg. Ta ostatnia wielkość jest uznanym na świecie standardem wagi – podobnej wielkości są m.in. sztabki przechowywane przez Narodowy Bank Polski. Opuszczające KGHM sztabki zawierające 99,99 proc. złota pakowane są w kartonowe pudełka oraz dębowe skrzynki.

Filmowy opis produkcji srebra i złota zawarty jest w poniższym materiale (o 9 minuty). Zachęcamy do obejrzenia go w całości.

Artykuł powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź SA