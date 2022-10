KGHM szuka prezesa, spółka ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne. Lista wymagań jest długa

fot. Aleksiej Witwicki / / FORUM

Do 3 listopada br. osoby, które chcą uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa lub wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź, mogą zgłosić swoją kandydaturę – wynika z ogłoszenia miedziowej spółki.

W ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, opublikowanym na e-stronie KGHM, podano, że postępowanie będzie trzyetapowe. Pierwszy etap obejmie weryfikację formalną zgłoszeń, drugi ustalenie listy rankingowej kandydatów, na podstawie której rada nadzorcza wytypuje kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, czyli rozmowy kwalifikacyjnej.

„Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny” – podano w ogłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatur będą przyjmowane do 3 listopada br. w siedzibie KGHM w Lubinie; rozmowy kwalifikacyjne mają odbyć się dzień później – również w siedzibie spółki.

Wymogi wobec kandydatów

Na swojej stronie internetowej spółka podała szereg wymogów wobec kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesa.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Kandydaci na wyżej wymienione stanowisko powinni:

posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, posiadać poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742) lub wyrazić zgodę na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania w skład zarządu, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi, posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, posiadać wyróżniające zdolności organizatorskie, komunikacyjne, swobodę poruszania się w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz umiejętność pracy w złożonych zespołach menedżerskich, posiadać operacyjną znajomość języka angielskiego, dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych.

Podano również warunki, przez które nie można kandydować na członka zarządu spółki. To osoby, które:

pełnią funkcję społecznego współpracownika albo są zatrudnionie w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, są zatrudnione przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, ich aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Jakich dokumentów wymaga się od kandydatów?

KGHM informuje kandydatów, że ich zgłoszenia powinny zawierać:

1) Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

korzystaniu w pełni z praw publicznych;

niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

posiadaniu co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 2;

posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 3;

wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej w ustawie, w przypadku powołania w skład Zarządu - w przypadku nieposiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742);

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiska w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A., XI (jedenastej) kadencji, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.

2) Oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. II ust. 4,



3) Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:

ukończenie studiów wyższych; co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 2; co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt II ust. 2 pkt 3; dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

4) Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,



5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń),



6) Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne”

w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 742),



7) Dane kontaktowe w zakresie: numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy.

11 października br. rada nadzorcza KGHM odwołała prezesa Marcina Chludzińskiego i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych Jerzego Paluchniaka. Chludziński pełni funkcję prezesa KGHM od 2018 r., a Paluchniak był wiceprezesem miedziowej spółki od początku września tego roku.

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych. Łącznie zatrudnia ponad 34 tysiące osób. Zysk netto Grupy Kapitałowej KGHM w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 4,18 mld zł. W tym samym okresie zeszłego roku było to nieco ponad 3,72 mld zł. Produkcja miedzi płatnej w GK KGHM wyniosła w pierwszej połowie tego roku 378 tys. ton.

PAP/BPL