KGHM rozważa emisje obligacji

KGHM rozważa przeprowadzenie emisji obligacji o dłuższych terminach wykupu, w tym emisję skierowaną do inwestorów indywidualnych. Wiceprezes KGHM Katarzyna Kreczmańska-Gigol poinformowała też, że spółka nie wyklucza starania się o uzyskanie ratingu, którego do tej pory nie miała.

"Emisja obligacji wchodzi w grę. Nie wykluczamy też emisji skierowanej do inwestorów indywidualnych” - powiedziała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska–Gigol podczas czwartkowej konferencji prasowej.

„Chcielibyśmy się przestawić na finansowanie dłuższe, powyżej 5 lat, nawet do 20 – 30 lat” - dodała.

Wiceprezes nie wykluczyła starań spółki o uzyskanie ratingu.

"Rozważamy staranie się o rating, gdyż bierzemy pod uwagę obligacje, ale to nie jest tak, że jest to warunek konieczny do przeprowadzenia emisji" - powiedziała.

KGHM może w styczniu 2019 roku przedstawić pięcioletni plan finansowy, w którym znajdą się m.in. założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych – poinformował prezes KGHM Marcin Chludziński.

"W planie wieloletnim będą plany dotyczące CAPEX i EBITDA” - powiedział prezes podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Dodał, że gdy zarząd KGHM będzie miał już gotowe wszystkie parametry, to wyjdzie na rynek z informacją w styczniu, ewentualnie w lutym.

KGHM będzie optymalizować portfel aktywów zagranicznych

KGHM podzieli swoje aktywa zagraniczne na kluczowe i niekluczowe. Portfel tych ostatnich będzie optymalizować – poinformował wiceprezes KGHM Paweł Gruza podczas czwartkowej konferencji prasowej.

"Będziemy dzielić portfel na aktywa kluczowe i niekluczowe. Ten portfel niekluczowych aktywów będzie optymalizowany. Nasze perły będą podlegać procesowi integracji od działalności operacyjnej, poprzez controlling, finanse, zasoby ludzkie. To doprowadzi do większej dyscypliny finansowej tych kopalń" - powiedział wiceprezes Paweł Gruza.

"Ocena aktywów trwa nieprzerwanie. W zależności od zmiany warunków makroekonomicznych, geologicznych ocena poszczególnych kopalń się zmienia w czasie. Co do zasady możemy wyłączyć tylko Sierra Gorda z kategorii aktywów niekluczowych” - dodał.

W opublikowanej w środę aktualizacji strategii KGHM podano, że grupa planuje "elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne oraz geologiczno-górnicze".

Dodano, że rozważane jest wstrzymanie produkcji w kopalni Morrison w Sudbury w środkowym Ontario w Kanadzie.

Gruza poinformował, że każda działalność zagraniczna KGHM podlega stałej ocenie.

"Rezerwujemy sobie pełną elastyczność, co z nią zrobimy" - powiedział wiceprezes.

Poinformował, że jest wiele możliwości, a sprzedaż kopalni jest tylko jedną z nich.

KGHM chce zwiększyć produkcję energii ze źródeł własnych i OZE

KGHM chce zwiększać udział energii ze źródeł własnych i OZE w zapotrzebowaniu spółki. Myśli m.in. o długofalowej współpracy na wyłączność z projektami OZE - poinformowali przedstawiciele KGHM na czwartkowej konferencji prasowej.

Opublikowana właśnie strategia spółki zakłada, że do końca 2030 roku 50 proc. zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na energię elektryczną ma pochodzić ze źródeł własnych oraz odnawialnych źródeł energii.

„To są projekty OZE, PV, wiatr, kogeneracja, źródła gazowe, z którymi możemy współpracować w sposób stały i otrzymywać od nich prąd, ale i inwestycje mniejszej skali w swoje źródła wytwarzania i zwiększania skali własnych źródeł” - powiedział prezes Marcin Chludziński.

„Tu chodzi nie tylko o koszt, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo działania” - dodał prezes.

KGHM jest największym konsumentem energii w Polsce. Roczne zużycie energii w spółce wynosi ok. 2,8 TWh. Produkuje energię, która zaspokaja ok. 25 - 30 proc. jej zapotrzebowania.

"Szukamy miksu energetycznego, który spowoduje, że połączymy źródła fotowoltaiczne, wiatrowe i parowo-gazowe w mniej więcej równych proporcjach. Nie mamy dogmatu, że to musi być nasza inwestycja. Szukamy projektów zewnętrznych, z którymi możemy współpracować na wyłączność, ale w sposób który daje nam kontrolę nad tą mocą i długofalową współpracę" - powiedział prezes.

"Jesteśmy też otwarci na swoje inicjatywy. Mamy sporo możliwości związanych z funduszami zewnętrznymi, np. dotyczącymi źródeł PV. Zamierzamy sięgać po środki z funduszu ochrony środowiska. Nawet jeśli to będą nakłady capeksowe, choć to nie będzie główny nurt szukania energii, to będą też źródła przyjemniejsze niż finansowanie bankowe" - dodał Marcin Chludziński. (PAP Biznes)

