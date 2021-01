KGHM – powrót króla. Akcje są najdroższe w historii

fot. Robert Neumann / FORUM

KGHM nazywany był niegdyś "generałem hossy" i - mimo Skarbu Państwa w akcjonariacie - był najlepszym kandydatem do miana króla GPW. Później gwiazda spółki przygasła, jednak ostatnie miesiące to prawdziwy powrót króla. Akcje KGHM są najdroższe w historii, a pod względem kapitalizacji ustępuje on tylko Allegro.

KGHM po 200 zł. To wspomnienie, które dla wielu giełdowych graczy było jeszcze do niedawna opowieścią z zamierzchłych czasów. Spółka sforsowała na chwilę ten poziom przed dekadą, w kwietniu 2011 roku (200,38 zł). Był to czas, gdy cena miedzi przebijała granicę 10 tys. dolarów za tonę, a sam KGHM dzięki świetnej sytuacji makro, ale i sprzedaży Dialogu pokazał 11,1 mld zł zysku netto w 2011 roku. Dla porównania od 2015 roku spółka ma problem z osiągnięciem 2 mld zł rocznego zysku.

Suta była też dywidenda. Do podziału dla akcjonariuszy za 2011 rok trafiło... 5,7 mld zł. Kwota dziś wręcz niewyobrażalna, nie tylko z punktu widzenia KGHM-u, ale także innych polskich blue chipów. Mocne powiązanie z miedzią sprawiało, że KGHM był świetnym rynkowym barometrem. Duży udział w głównych indeksach (wynik wysokiej kapitalizacji, ale i sporego free floatu) sprawiał, że spółka nadawała także rytm głównym wskaźnikom GPW. O KGHM-ie mówiono "generał hossy", to bowiem on "dowodził" giełdowymi rajdami. Wiele osób zaczynających przygodę z giełdą w tamtych latach swoje pierwsze poważne pieniądze zarabiało właśnie na akcjach kombinatu.

Sukces, który zrodził problemy

Ów fenomenalny 2011 rok był jednak początkiem końca złotej ery KGHM-u. Pierwszą salwę wystrzelił Donald Tusk, który w listopadzie 2011 roku w trakcie expose zapowiedział wprowadzenie specpodatku, który miał odciążyć jedynie KGHM. Od 2012 roku wynik KGHM-u regularnie obciążany jest nową daniną (w sumie to już blisko 13 mld zł). Warto dodać, że podatek obniżył atrakcyjność inwestycji w Polsce, przez co KGHM musiał szukać okazji zagranicą. Dodajmy, w czasach rekordowo drogiej miedzi. Padło na kanadyjską Quadrę, której flagowym aktywem była chilijska Sierra Gorda. W 2012 roku na jej zakup wydano 9,5 mld zł.

Projekt przez lata sprawiał jednak większe problemy, niż sądzono. Dodatkowo coraz wyraźniej tanieć zaczęła i miedź. Na początku 2016 roku za jedną tonę płacono już tylko 4,3 tys. dolarów - o przeszło połowę mniej niż w szczycie hossy. W KGHM-ie pojawiły się gigantyczne odpisy, niebawem zniknęła także dywidenda. KGHM z kury znoszącej złote jajka stał się niedywidendową spółką z problemami.

Cena jego akcji spadła do na początku 2016 roku w okolicę 50 zł. Jeszcze niżej akcje zawędrowały w trakcie krachu koronawirusowego w marcu 2020 (48 zł). Słowa o "generale hossy" i "królu GPW" brzmiały jak wspomnienia dobrych czasów, które dawno już odeszły. Z wyceną, która sięgała nawet ledwie 10 mld zł, KGHM miał momentami problemy, by załapać się do pierwszej dziesiątki największych spółek GPW. Kolejne firmy, niegdyś będące w cieniu KGHM-u, zaczęły go wyprzedzać w giełdowych zestawieniach.

Wielkie odrodzenie

Dziś od dołka z marca 2020 roku nie minął nawet rok. Tymczasem za papiery spółki płaci się 213,5 zł. Nie tylko nawiązano do starych czasów, ale wręcz udało się poprawić tamte maksima. KGHM znów jest gwiazdą, jego rajd zapoczątkowany w marcu nie tylko podbił czterokrotnie wycenę spółki i pozwolił wielu akcjonariuszom na sowite zarobki. KGHM wrócił także na szczyt pod względem kapitalizacji. Jego obecna wycena - ok. 43 mld zł - daje mu tytuł drugiej największej spółki na GPW po Allegro. Cała stara giełdowa gwardia, na czele z liderującymi przez wiele lat w zestawieniu bankami, a także CD Projektem, ogląda dziś plecy KGHM-u. Król powrócił.

Notowania spółki wspiera splot pozytywnych zdarzeń. Po pierwsze słabość wykazuje dolar, co zawsze wspomaga spółki surowcowe. Po drugie trwa hossa na miedzi, która po świetnym 2020 roku, także z przytupem otworzyła 2021 rok. Tona, jeszcze niedawno wyceniana na mniej niż 5 tys. dolarów, teraz warta jest ponad 8 tys. dolarów. Dodatkowo analitycy wskazują spore perspektywy przed tym surowcem (m.in. za sprawą dynamicznego rozwoju OZE), co ma pozwolić przynajmniej utrzymanie się na wysokich poziomach. Po trzecie w końcu zagraniczni inwestorzy wykazują apetyt na bardziej ryzykowne inwestycje, a za takie uznać należy z ich punktu widzenia polskie akcje. Zdołowany KGHM okazał się dla nich łakomym kąskiem.

Dywidendowe rozterki

Nie brakuje jednak i ryzyk, związanych przede wszystkim z wysoką obecnie wyceną spółki. Inwestorzy wciąż czekają na mocny raport finansowy spółki, dotychczasowym wynikom daleko bowiem do obecnych wycen (wskaźnik cena/zysk na poziomie 46). Przy obecnych cenach surowców dobre wyniki powinny jednak się pojawić, spółka już w listopadzie sugerowała, że widzi powody do optymizmu w związku z utrzymującym się popytem na miedź na rynkach światowych.

Dywidendowa historia KGHM-u Wypłata dywidendy z zysku za rok: łącznie dywidenda na akcję (zł) wartość dywidendy (tys. zł) dzień wypłaty dywidendy 2020 - - - 2019 - - - 2018 - - - 2017 - - - 2016 1,00 200 000 16.11.2017 17.08.2017 2015 1,50 300 000 17.11.2016 18.08.2016 2014 4,00 800 000 19.10.2015 18.06.2015 2013 5,00 1 000 000 18.11.2014 18.08.2014 2012 9,80 1 960 000 14.11.2013 14.08.2013 2011 28,34 5 668 000 16.11.2012 20.08.2012 2010 14,90 2 980 000 12.08.2011 2009 3,00 600 000 08.07.2010 2008 11,68 2 336 000 06.11.2009 06.08.2009 2007 9,00 1 800 000 07.08.2008 2006 16,97 3 394 000 10.09.2007 10.07.2007 2005 10,00 2 000 000 02.08.2006 2004 2,00 400 000 02.08.2005 2003 - - - 2002 - - - 2001 - - - 2000 1,00 200 000 07.08.2001 Raporty bieżące spółki

Nad spółką wiszą także ryzyka polityczne. Po pierwsze KGHM nadal nie wypłaca dywidendy, a obecnie rządząca partia już niejednokrotnie udowodniła, że - eufemistycznie mówiąc - nie jest wielkim zwolennikiem dywidend. Szczególnie, że udział Skarbu Państwa w KGHM-ie to tylko 31,8 proc. Większość dywidendy trafiłaby w ręce drobnych inwestorów, a nie do państwowej kasy. Zresztą dlatego m.in. wprowadzono wspominany podatek miedziowy - by zgarniać z KGHM-u miliardy z pominięciem innych inwestorów. Nie zdziwiłaby mnie sytuacja, gdyby KGHM, wykazując spore zyski, nagle zamiast na dywidendę, sporą sumę położyłby na stole, zgłaszając się z ofertą na spółkę, która akurat interesuje rząd. Przecież dokładnie taki schemat obserwowaliśmy w 2020 roku z Orlenem.

Warto także pamiętać, że ceny surowców, w tym miedzi, są bardzo wrażliwe na wydarzenia w Chinach. Te niejednokrotnie udowodniły, że potrafią twardo walczyć na rynku międzynarodowym, stąd nie sposób zapominać o tym, że i z tej strony może pojawić jakiś "czarny łabędź", który uderzy w rynek, na którym działa KGHM. Import miedzi do Chin zresztą już przyhamował i trend powinien się utrzymać w krótkiej perspektywie w związku z chińskim Nowym Rokiem. Niemniej długoterminowe perspektywy sprzyjają surowcowi (głównie w kontekście rewolucji klimatycznej i związanemu z nią popytowi), sama miedź korzysta także na poprawie ogólnej koniunktury w gospodarce światowej. Powrót KGHM-u na szczyt GPW był reakcją właśnie na te optymistyczne scenariusze.