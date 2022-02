KGHM podpisał umowę z NuScale. Pierwsza elektrownia ma ruszyć do 2029 roku

fot. Dziurek / / Shutterstock

KGHM podpisał z NuScale Power umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce - podał KGHM w komunikacie prasowym. Pierwsza elektrownia zostanie uruchomiona do 2029 roku.

Jak podano, opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym, dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym.

Pogłębiamy współpracę z KGHM podpisując porozumienie ws. rozpoczęcia prac wspierających wdrożenie technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce do 2029 - powiedział w poniedziałek prezes i dyrektor generalny NuScale Power John Hopkins.

Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie towarzyszącej podpisaniu umowy między KGHM a NuScale Power, Hopkins przypomniał, że obie firmy podpisały memorandum o współpracy jesienią zeszłego roku. "Dzisiaj pogłębiamy współpracę z KGHM podpisując porozumienie ws. rozpoczęcia prac wspierających wdrożenie technologii małych reaktorów jądrowych (SMR) w Polsce do 2029" - powiedział.

"W ramach zawartej umowy, KGHM z firmą NuScale wdroży technologię SMR w Polsce. Pierwsza elektrownia zostanie uruchomiona do 2029 roku. To pozwoli uniknąć Polsce nawet 8 mln ton emisji CO2 rocznie. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia" - napisano w komunikacie.

KGHM poinformował, że budowa małych reaktorów jądrowych do 2029 roku jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź oraz nowym kierunkiem strategicznym spółki – energią.

"KGHM jest drugim największym przemysłowym konsumentem energii elektrycznej w Polsce, dlatego ten projekt jest dla nas strategiczny. To projekt strategiczny również w obliczu rosnących cen energii w Europie, polityki klimatycznej, ale i sytuacji geopolitycznej wokół naszych granic. Energia elektryczna w kontekście naszego procesu technologicznego to właściwie drugi koszt po koszcie pracy" - powiedział podczas uroczystości w Waszyngtonie prezes KGHM Marcin Chludziński.

"Mamy nadzieję, że projekt, który dziś zaczynamy w formie konkretnej umowy zakładającej przygotowanie techniczne, ekonomiczne, lokalizacyjne, spowoduje nie tylko szansę dla nas jako firmy energochłonnej, ale i innych firm przemysłowych, a potem może i dla polskich obywateli" - dodał prezes KGHM.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin wskazał, że energia jądrowa może być stabilnym uzupełnieniem polskiego miksu energetycznego. Przypomniał, że polski rząd zdecydował, iż strategicznym partnerem Polski w procesie budowy energetyki jądrowej będą Stany Zjednoczone i amerykańskie firmy.

"KGHM to nie pierwsza polska duża firma, która zdecydowała, że będzie budować bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o małe reaktory jądrowe. Już wcześniej PKN Orlen zdecydował, że będzie współpracować w tym zakresie z amerykańskim koncernem GE Hitachi. W kolejce są kolejne polskie firmy, które chcą kooperować z amerykańskimi firmami. Liczę, że już w perspektywie kilku najbliższych lat znaczna część energii dostarczana do polskiego przemysłu będzie pochodzić z tej technologii, z reaktorów SMR" - powiedział wicepremier Sasin.

Sasin ma nadzieję, że w ciągu 7-8 lat pierwsze reaktory SMR będą mogły zacząć pracę w Polsce.

We wrześniu 2021 roku KGHM zawarł porozumienie (MoU) z NuScale Power dotyczące przygotowań do realizacji inwestycji budowy jądrowych źródeł energii w technologii SMR (małych reaktorów modułowych). Informowano wtedy, że KGHM chce wybudować co najmniej cztery reaktory, z opcją rozbudowy do 12, o mocy po 77 MW każdy.

NuScale Power jest producentem rozwijającym reaktory w technologii SMR. Firma opracowała nową, modułową elektrownię jądrową z reaktorem lekkowodnym, która dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. Projekt małego reaktora modułowego (SMR) zawiera w pełni fabrykowany moduł NuScale Power Module zdolny do generowania 77 MW energii elektrycznej. Elektrownie mogą pomieścić do czterech, sześciu lub 12 pojedynczych modułów zasilania. (PAP Biznes)

doa/ osz/ pel/