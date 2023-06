KGHM otworzył najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze

1348 metrów ma należący do KGHM Polska Miedź szyb GG-1 w Kwielicach na Dolnym Śląsku. Uroczyście otwarte w piątek najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze to jedna z najważniejszych inwestycji w historii spółki oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie - podał KGHM.

/ KGHM

Połączenie techniczne, czyli zbicie wyrobiskami od strony Zakładów Górniczych "Rudna" do szybu GG-1, udało się przeprowadzić 14 czerwca tego roku. Trwają tam teraz prace, które pozwolą na dostarczanie do wyrobisk górniczych nowych ilości świeżego powietrza. Zdecydowanie poprawi to warunki pracy pod ziemią.

"Szyb jest gotowy do zabudowy zbrojenia i wyposażenia w konieczne instalacje i urządzenia na okres docelowy. Na dnie wylana została 3-metrowa warstwa betonu. Dwa podstawowe parametry szybu GG-1 to: głębokość – 1348 metrów oraz średnica w świetle obudowy, która wynosi 7,5 metra. Jest to szyb wdechowy, który będzie służył do transportu ludzi i materiałów" - podał w piątek KGHM.

"KGHM to perła w koronie, a szyb GG-1 to niesamowite przedsięwzięcie, które wpłynie na bezpieczeństwo górników. Jestem pełna podziwu dla wszystkich, którzy podjęli się tego projektu. Wszystko po to, żeby górnicy mogli pracować w jak najlepszych warunkach. Szyb GG-1 to także projekt biznesowy, przemysłowy, gospodarczy. To są złoża miedzi, które będą mogły być wydobywane przez kolejne dekady" - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas uroczystego otwarcia szybu GG-1.

"Szyb GG-1 to strategiczna inwestycja KGHM. Pozwoli na dostarczenie powietrza, które umożliwi nam eksploatację złoża Głogów Głęboki-Przemysłowy na głębokościach, które do tej pory były dla nas niedostępne. Jesteśmy firmą globalną, ale krajowa produkcja ma fundamentalne znaczenie dla spółki. Ukończony szyb przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo, ale też wydatniejszą pracę górników - powiedział podczas konferencji prasowej prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Tomasz Zdzikot.

Jak podała spółka, szyb GG-1 ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Pozwoli na udostępnienie nowych obszarów złoża miedzi i przedłużenie funkcjonowania kopalń Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna. Inwestycja wpłynie też na poprawę warunków wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracy górników oraz skróci drogi dojazdów załóg do wyrobisk.

Kompleks szybu GG-1 powstaje w ramach Programu Udostępniania Złoża prowadzonego przez Departament Rozwoju Struktury Wydobywczej w Centrali KGHM. Prace prowadziła spółka z Grupy Kapitałowej KGHM, PeBeKa. Szyb GG-1 jest jednym z najważniejszych obiektów, który będzie służył udostępnieniu Obszaru Górniczego Głogów Głęboki-Przemysłowy.

Szacowane zasoby przemysłowe rudy miedzi to blisko 265 mln ton, o średniej zawartości miedzi na poziomie 2,4 proc. Stanowi to ok. 25 proc. zasobów miedzi i ponad 30 proc. zasobów srebra we wszystkich obszarach koncesyjnych KGHM w Polsce. Dostęp do tych zasobów ma zabezpieczyć ciągłość wydobycia rud miedzi przez wiele kolejnych lat.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi w latach 2028-35, czyli w okresie największego nasilenia robót eksploatacyjnych, produkcja z obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy wynosić ma 10-11 mln ton rudy, z której będzie można uzyskać ok. 200-220 tys. ton miedzi elektrolitycznej rocznie.

Budowa szybu GG-1 rozpoczęła się w 2010 roku. Dwa lata później zaczęła powstawać wieża szybowa, która jest jedną z najwyższych stawianych dotychczas przez KGHM. Ma 45,5 m wysokości i waży 1100 ton. Urządzenia wykorzystywane przy głębieniu szybu to m.in. skomplikowany system wyciągowy z kilkunastoma stalowymi linami - każda o długości ponad 1500 m, o wadze dochodzącej do 20 t.

W 2013 roku rozpoczął się jeden z kluczowych etapów budowy: mrożenie górotworu poprzedzające głębienie szybu. Do 40 otworów mrożeniowych popłynęła wtedy solanka. Pierwszy kubeł urobku z GG-1 wyjechał 11 grudnia. Rok później specjaliści dotarli do warstw litej skały na głębokości 393 m. Doszło wówczas do zmiany metody głębienia szybu z mechanicznego urabiania górotworu na metodę strzałową.

Do zabudowy pierwszego odcinka GG-1 pracownicy PeBeKa użyli 466 żeliwnych pierścieni, które zabezpieczyły szyb przed zalaniem wodą z warstw trzeciorzędu i triasu. Aby kompleksowo chronić GG-1 przed skutkami dopływu wody, w szybie zamontowano nowoczesny tzw. kaskadowy system odwadniania. W kolejnych latach, wraz z postępem prac przy dalszym głębieniu szybu, dobudowane zostały dalsze elementy systemu odwadniania. W sumie zabudowano tam osiem stacji pompujących wodę kaskadowo z dna szybu na powierzchnię.

W tym roku w marcu przypada również 60. rocznica wydobycia pierwszego kubła rudy miedzi w Zagłębiu Miedziowym. Wydarzyło się to 20 marca 1963 roku w szybie L-III należącym do kopalni Lubin. Jeden z pionierów Polskiej Miedzi, śp. Jan Urlich wspominał "wśród urobku zauważyliśmy wielki kęs dolomitu, w którym widoczne były duże żyły siarczków miedzi. Radość była ogromna. Pomyślałem: nareszcie dotarliśmy do złoża".

Szyb GG-1 to trzydziesty pierwszy szyb spółki w Zagłębiu Miedziowym. Natomiast rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy kolejnego ważnego obiektu w Programie Udostępnienia Złoża w obszarze górniczym Głogów Głęboki-Przemysłowy oraz Gaworzyce. Szyb GG-2 zlokalizowany w gminie Żukowice będzie miał funkcję zjazdowo-materiałową.(PAP)

Autor: Roman Skiba

ros/ mk/