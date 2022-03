Prezes: KGHM chce jak najszybciej uruchomić projekt wydobycia niklu

fot. Robert Gardziński / / FORUM

KGHM nie widzi wyzwań dla łańcucha dostaw w związku z wojną na Ukrainie, nie obserwuje też zachwiań w popycie czy kontraktowaniu - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński. Grupa chce jak najszybciej uruchomić projekt wydobycia niklu.

"W związku z wojną na Ukrainie nie obserwujemy wyzwań dla naszych łańcuchów dostaw, radzimy sobie. Mieliśmy powiązania korporacyjne w kontekście dostaw materiałów do produkcji - jak choćby stali i konieczna była zmiana niektórych źródeł dostaw, był też wpływ na cenę np. stali. Mamy już jednak doświadczenie po pandemii, gdy były zachwiane łańcuchy dostaw, a teraz skala jest dużo mniejsza" - powiedział PAP Biznes prezes Chludziński.

"Nie widzimy zachwiań w popycie czy kontraktowaniu na przyszłość" - dodał.

Jak wskazał, wpływ na rynek miedzi mogłyby mieć ewentualne sankcje na Rosję.

"Jeśli wprowadzone byłyby na Rosję sankcje - nie tylko na ropę i gaz, ale i na miedź, bo Rosja też jest istotnym eksporterem miedzi, szczególnie na rynek europejski, to może to wpłynąć na rynek produkcji i przetwórstwa metali nieżelaznych w skali europejskiej i światowej. Odcięcie takiego rynku może powodować naturalne niedobory. Podaż miedzi jest ograniczona, nie da się z miesiąca na miesiąc zwiększyć wydobycia. Tymczasem popyt rośnie, powstanie np. nowa fabryka Tesli pod Berlinem, gdzie będzie duże zapotrzebowanie na miedź" - powiedział prezes.

"To czy wysokie ceny miedzi się utrzymają zależeć będzie w dużej mierze od geopolityki. Skala konfliktu, jego zakończenie albo rozciągniecie w czasie, reakcja dużych mocarstw – to wszystko wpływa na optymizm gospodarczy. Ponadto, wysokie ceny surowców mogłyby teoretycznie spowodować zatrzymanie pewnych inwestycji" - dodał Chludziński.

Rosja jest jednym z największych producentów niklu na świecie. KGHM ma złoża niklu i chce jak najszybciej uruchomić wydobycie.

"Posiadamy złoża kanadyjskie Victoria z dość dużą zasobnością niklu. Jesteśmy zdeterminowani, by ten projekt uruchomić jak najszybciej. To nasze zamierzenie strategiczne. Ten projekt został przygotowany w znacznie większej skali, niż gdy go zastaliśmy. To dla nas priorytet w najbliższym czasie" - powiedział prezes KGHM.

Anna Pełka (PAP Biznes)

pel/ mfm/