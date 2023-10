KGHM i Bogdanka chcą mieć wspólne projekty górnicze

KGHM i Bogdanka zawarły list intencyjny dotyczący współpracy przy projektach górniczych w zakresie surowców.

/ KGHM

Przedstawiciele zarządów spółek podpisali dokument podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Lublinie.

„Obie spółki dostrzegają szanse jaką może przynieść współpraca. Chcemy tworzyć synergię firm wydobywczych w Polsce. (…) Dostęp do własnych surowców to gwarancja bezpieczeństwa państwa” – podały spółki podczas uroczystości.

„Łączymy siły. KGHM to jedna z największych polskich firm, firma, która działa najbardziej globalnie. (…) Działamy po to, by zapewniać bezpieczeństwo surowcowe kraju. Nasze produkty mieszczą się na listach surowców krytycznych. (…) Jesteśmy otwarci na inne surowce, które też należą do kategorii krytycznych, stąd obserwowaliśmy prace nad nową strategią Bogdanki i postanowiliśmy połączyć wysiłki. (…) Będziemy działać razem i analizować wspólne projekty” – powiedział prezes KGHM Tomasz Zdzikot.

„To kolejny krok w realizacji naszej strategii ogłoszonej w maju. Chcemy stać się koncernem multisurowcowym. Chcemy oprócz węgla wydobywać inne surowce potrzebne do transformacji. Mamy globalnego partnera, KGHM” - powiedział prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.

Jak dodał, Bogdanka posiada już analizę geologiczną. Firma zidentyfikowała 11 surowców w 20 lokalizacjach.

Bogdanka podawała w strategii, że górnictwo multisurowcowe ma bazować na eksploracji i komercyjnym wydobyciu surowców mineralnych kluczowych dla zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo. Zidentyfikowane przez spółkę surowce to: sole potasowo-magnezowe, węgiel koksujący, bursztyn, fosforyty, metale ziem rzadkich, gips, złoto, ferrolity, molibden/wolfram, cynk i ołów oraz uran.(PAP Biznes)

pel/ ana/