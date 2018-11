KGHM gotów sprzedać udziały w "atomie"

KGHM jest wstępnie zainteresowany sprzedażą swoich udziałów w spółce odpowiedzialnej za powstanie polskiej elektrowni jądrowej. Komunikat związany jest z zainteresowaniem ze strony PGE przejęcia pełnej puli w "atomowym" projekcie.

- Zarząd KGHM Polska Miedź SA informuje, że (...) wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. - czytamy w opublikowanym w czwartek wieczorem komunikacie KGHM-u. To odpowiedź miedziowej spółki na wczorajszy komunikat, w którym Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że jest zainteresowana wykupem wszystkich udziałów PGE EJ1 sp. z o.o.

PGE EJ1 sp. z o.o. to spółka odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Spółka powstała w 2010 roku w strukturach Polskiej Grupy Energetycznej, w 2014 zaś do grona jej udziałowców dołączyli Tauron, KGHM i Enea, którzy odkupili po 10 proc. akcji od PGE. Taki układ sił utrzymał się do dziś.

Ciężko ocenić ile warte jest 10 proc. akcji posiadanych przez KGHM, wiadomo jedynie, że kapitał PGE EJ1 sp. z o.o. sięga obecnie 371 mln zł. Ważniejszy może się jednak okazać wymiar polityczny tej sprawy. KGHM może tym samym odsunięty od projektu "atomowego", który choć Polsce potrzebny, to budzi spore obawy akcjonariuszy. Szczególnie w kwestii kosztów, upolitycznienia i ogólnych kompetencji polityków do nadzoru nad takim projektem. Szerzej o szansach i zagrożeniach związanych z zaangażowaniem w budowę elektrowni jądrowej pisaliśmy we wczorajszym artykule o planach PGE

Zresztą przykładu obaw inwestorów nie trzeba szukać daleko. Po wczorajszym komunikacie o zainteresowaniu przejęciem pełnej puli w "atomowej" spółce akcje PGE momentalnie potaniały o 5 proc. Kurs KGHM-u póki co wydaje się nie reagować na temat potencjalnej sprzedaży udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., warto jednak zauważyć, że o miedziowej spółce już od pewnego czasu w kontekście elektrowni jądrowej się nie mówiło. Ewentualna sprzedaż wspomnianych udziałów potwierdziłaby niezwiązanie KGHM-u z tym projektem. Warto jednak pamiętać, że nad wszystkim pieczę trzymają politycy, sytuacja może się więc zmieniać w zależności od wiatrów wiejących w rządzie.

Adam Torchała