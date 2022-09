KGHM chce przyspieszyć transformację energetyczną do celu założonego w strategii

fot. KGHM / /

KGHM chce przyspieszyć transformację energetyczną w stosunku do celu założonego w strategii. Grupa jest zainteresowana rozwojem własnych projektów PV i wiatrowych na lądzie, w ciągu 2-3 lat planuje też intensywne działania akwizycyjne w tym obszarze - powiedział PAP Biznes Michał Świerczewski, dyrektor ds. OZE w KGHM. Spółka liczy na uzyskanie wspólnie z TotalEnergies pozwolenia na 1-2 projekty offshore.

"Celem strategicznym KGHM jest, by do 2030 r. zaspokoić zapotrzebowanie na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych, w tym OZE oraz do roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną i zaspokojenie potrzeb energetycznych wyłącznie z własnych źródeł bezemisyjnych i niskoemisyjnych. Obecnie nasze bloki parowo-gazowe pokrywają niespełna 20 proc. naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Sytuacja na rynku energii i sytuacja geopolityczna powodują jednak, że chcielibyśmy tę transformację przyspieszyć" - powiedział PAP Biznes Michał Świerczewski, dyrektor departamentu OZE w KGHM Polska Miedź.

"Gdyby udało nam się zrealizować wszystkie obecnie przyjęte założenia: ukończyć nasze inwestycje we własne źródła energii odnawialnej, sfinalizować projekt budowy morskiej farmy wiatrowej we współpracy z TotalEnergies oraz projekt małych reaktorów nuklearnych (SMR), to w perspektywie 2030-31 roku mielibyśmy pokryte nie tylko 100 proc. zapotrzebowania, ale znaczne nadwyżki energii, które moglibyśmy sprzedawać" - dodał dyrektor.

KGHM zużywa niemal 3 TWh energii rocznie, jest drugim największym konsumentem energii w kraju.

"Nasze najbardziej energochłonne procesy technologiczne to wydobycie i hutnictwo. Energia przy naszym zużyciu jest istotnym czynnikiem kosztowym, a eksploracja coraz głębszych pokładów będzie w przyszłości wymagać większego zużycia energii. Jednocześnie, obecna sytuacja na rynkach energii i gazu stanowi wyzwania, którym musimy sprostać w celu utrzymania rentowności i możliwości dalszego rozwoju spółki" - powiedział Świerczewski.

KGHM jest zainteresowany rozwojem własnych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych na lądzie, które będą zaspokajać zapotrzebowanie na energię.

"Projektujemy i budujemy instalacje PV w lokalizacjach dogodnych pod kątem bezpośredniego przyłączenia się do oddziałów konsumujących energię. Prowadzimy obecnie 10 projektów fotowoltaicznych, w najbliższym czasie pewnie będzie ich kilkanaście. Jesteśmy w trakcie analizy gruntów, którymi dysponuje grupa kapitałowa KGHM i lokalizacji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Dysponujemy potencjałem lokalizacji wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych o mocy kilkudziesięciu MW. W ciągu najbliższych dwóch kwartałów powinniśmy posiadać pełną wiedzę dotyczącą potencjału lokalizacyjnego. Największym ograniczeniem tych planów są jednak ograniczone moce przyłączeniowe u OSD oraz konieczność uzgadniania technicznych warunków przyłączenia nawet w przypadku przyłączania instalacji do własnych sieci" - powiedział dyrektor KGHM ds. OZE.

"Planujemy też rozwój własnych projektów w energetyce wiatrowej, czekając na liberalizację ustawy odległościowej" - dodał.

KGHM chce też przejmować projekty OZE, ale z możliwością odbioru produkowanej energii.

"Myślimy też o akwizycjach projektów w OZE - zarówno instalacji wiatrowych, jak i fotowoltaicznych. Od kilkunastu miesięcy podejmujemy działania mające na celu pozyskanie interesujących projektów z rynku. W ciągu najbliższych dwóch-trzech lat planujemy intensywne działania akwizycyjne" - powiedział Świerczewski.

"Celem transakcji przejęć spółek dysponujących projektami OZE jest zabezpieczenie źródeł wytwórczych i możliwości kontraktacji energii na potrzeby KGHM, dlatego koncentrujemy się na projektach, nad którymi będziemy sprawować kontrolę i mieli możliwość odbioru całej produkowanej energii. Interesują nas projekty w fazie ready to build (z zabezpieczonymi decyzjami przyłączeniowymi i wszystkimi pozwoleniami) i farmy już funkcjonujące" - dodał dyrektor.

Jak wskazał, na rynku jest obecnie do nabycia znaczna ilość projektów OZE w różnym stadium rozwoju (w tym gotowych instalacji).

"Rynek jest rozgrzany, bo wielu deweloperów opiera wysokie wyceny projektów (w szczególności już ukończonych) na znacznym wzroście cen energii, które dają możliwość kontraktowania energii z OZE w ramach PPA po dużo wyższych stawkach. Prognozowane ceny energii w najbliższych latach są równie wysokie, co niepewne. Nie chcemy przepłacać, mamy swoje warunki brzegowe, a wiele projektów jest oferowanych z już zawartymi kontraktami PPA. Takie projekty nas nie interesują – biorąc pod uwagę ukierunkowanie naszych transakcji na możliwość kontraktowania energii do KGHM" - powiedział Świerczewski.

Jak dodał, w tym obszarze spółka nie wyklucza również poszukiwania partnerów do wspólnej realizacji wielkoskalowych projektów PV oraz farm wiatrowych w ramach joint venture.

OPTYMALNE BYŁYBY KONCESJE NA 1-2 PROJEKTY OFFSHORE

W obszarze morskiej energetyki wiatrowej KGHM współpracuje z francuskim koncernem multienergetycznym TotalEnergies.

"Wynegocjowaliśmy partnerskie warunki współpracy, mamy doświadczonego partnera dysponującego jednym z największych potencjałów w świetle kryteriów przyjmowanych w postępowaniu rozstrzygającym prowadzonym na podstawie ustawy o obszarach morskich RP. Ambicją KGHM jest nie tylko budowanie własnych kompetencji w morskiej energetyce wiatrowej, ale również aktywne wspieranie local content i zaangażowanie się - jako grupa kapitałowa KGHM - w łańcuch dostaw morskiej energetyki wiatrowej. Równolegle prowadzimy rozmowy z uczelniami wyższymi zaprzyjaźnionymi z KGHM w celu przygotowania programów i kierunków studiów związanych z transformacją energetyczną, w tym morską energetyką wiatrową" - powiedział Michał Świerczewski.

Wspólnie z TotalEnergies KGHM złożył 7 wniosków o koncesje offshore na Morzu Bałtyckim.

"Złożyliśmy wspólnie siedem wniosków: cztery w Ławicy Odrzańskiej, dwa w części centralnej i jeden na północy. Oceniamy, że z punktu widzenia KGHM optymalne byłoby uzyskanie pozwolenia na jeden duży projekt lub dwa małe. Projekt byłby realizowany w formule project finance we współpracy z naszym partnerem strategicznym" - powiedział dyrektor KGHM.

Jak poinformował, Ministerstwo Infrastruktury obecnie proceduje złożone wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnych.

"Jesteśmy w trakcie dwóch postępowań rozstrzygających, których zakończenie jest spodziewane na przełom roku 2022 i 2023. W pozostałych przypadkach liczymy na wszczęcie postępowań rozstrzygających w najbliższych tygodniach i wydanie decyzji w kolejnych miesiącach 2023 roku, o ile nie wydarzy się nic nieoczekiwanego - np. postępowania nie zostaną wstrzymane lub umorzone i jeśli nie będzie zaskarżeń wydanych decyzji" - powiedział.

Przy założeniu uzyskania decyzji lokalizacyjnych w najbliższych miesiącach, przez najbliższe cztery lata firmy będą prowadzić tzw. development projektu: prowadzenie badań i analiz, pozyskiwanie pozwoleń, projektowanie, kontraktacja i zabezpieczenie finansowania.

"Fazę instalacyjną planujemy rozpocząć w roku 2028. Przy tak założonym harmonogramie w horyzoncie początku najbliższej dekady instalacje zostałyby wybudowane. Po drodze wiele zależeć też będzie od czynników zewnętrznych, zarówno regulacyjnych, jak i biznesowych" - powiedział Michał Świerczewski.

Dyrektor zauważył, że firmy będą działać w warunkach wysokiej konkurencyjności, biorąc pod uwagę fakt, że jednocześnie w tej dekadzie będzie się realizować w polskiej części Bałtyku ok. 20 projektów offshore wind.

"To zagrożenie dla harmonogramów i budżetów inwestycji, biorąc pod uwagę możliwości podażowe lokalnego łańcucha dostaw (w tym specjalistów i floty instalacyjnej) oraz możliwości globalnych dostawców i niepewną sytuację na rynkach skorelowanych z offshore wind (przede wszystkim surowców). Największe obecnie dostrzegane ryzyka dla wszystkich projektów offshore wind w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej są związane z brakiem portów instalacyjnych, ograniczeniami sieci energetycznych i trudną do przewidzenia wysokością nakładów inwestycyjnych" - powiedział dyrektor KGHM.

Anna Pełka (PAP Biznes)

pel/ osz/