KGHM będzie kontynuować z South32 działania rozwojowe w kopalni Sierra Gorda

KGHM będzie kontynuować z nowym partnerem, australijską grupą górniczą South32, działania rozwojowe w Sierra Gorda - podał KGHM w komunikacie prasowym. South32 zamknął transakcję kupna udziałów w chilijskiej kopalni od Sumitomo Metal Mining oraz Sumitomo Corporation.

"Sierra Gorda to wymagający i jedocześnie bardzo satysfakcjonujący projekt. Wkładamy wiele wysiłku i uwagi, żeby odwracać wieloletni trend i osiągnąć pożądany efekt. Jednak wyniki kopalni po 3 latach naszej intensywnej pracy nad projektem są imponujące. Po raz pierwszy z zagranicy do Polski trafiły pozytywne przepływy pieniężne. Osiągnęliśmy to dzięki zmianie sposobu zarządzania i konsekwencji we wdrażaniu rozwiązań naprawczych. Z nowym partnerem będziemy kontynuować działania rozwojowe i w efekcie zwiększające wartość aktywa" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes KGHM Marcin Chludziński.

W październiku 2021 roku podawano, że South32 kupi od Sumitomo 45 proc. udziałów w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Kwota 1,55 mld USD miała zostać zapłacona w dniu zawarcia transakcji, a dodatkowe 500 mln USD miało być uzależnione od kształtowania się cen miedzi i płatne w ciągu czterech lat.

South32, nowy partner w Sierra Gorda, to globalnie zdywersyfikowana firma wydobywcza i metalurgiczna z siedzibą w Perth w Australii. Dysponuje zróżnicowanym portfelem projektów górniczych, posiada zakłady produkcyjne w Australii, Afryce Południowej i Ameryce Południowej. Firma wytwarza m.in. aluminium, węgiel hutniczy, mangan, nikiel, srebro, ołów i cynk.(PAP Biznes)

