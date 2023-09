Orlen przejmie kilkaset stacji paliw w Austrii. Jest zgoda KE

Komisja Europejska zgodziła się na przejęcie 266 stacji paliw w Austrii - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Orlen podał, że w momencie finalizacji procesu, będzie to już siódmy europejski rynek detaliczny, na którym klienci będą mogli korzystać z usług sieci Orlen.

"Transakcja pozwoli w blisko 97 proc. zrealizować strategiczne założenia koncernu do 2030 r. co do liczby stacji. W efekcie ORLEN znajdzie się w gronie trzech największych sieci paliwowych w Austrii, posiadając około 10 procent udziału w rynku detalicznym" - napisano w komunikacie.

Umowę warunkową z grupą Doppler zawarto na początku lipca. Komisja Europejska, badając wniosek Orlenu, uznała, iż transakcja jest zgodna z regułami wspólnego rynku. Oznacza to zielone światło dla Orlenu na nabycie od Grupy Doppler 100 proc. udziałów w spółce Doppler Energie, będącej operatorem austriackiej sieci.

Umowa dotyczy 266 obiektów funkcjonujących pod marką Turmöl. (PAP Biznes)

