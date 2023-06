Polska spółka ma szansę na ogromne dofinansowanie. Projekt za ponad 1 mld zł

Komisja Europejska zatwierdziła wysokość pomocy publicznej na realizację projektu polskiej spółki Vigo Photonics, którego koszty kwalifikowane to ponad 1 mld zł. Inwestycja pozwoli zostać firmie pionierem na świecie na rynku, który jeszcze nie istnieje. Skala przedsięwzięcia jest ogromna, biorąc pod uwagę, że Vigo jest wyceniana na nieco ponad 500 mln zł i to po dynamicznym wzroście po decyzji KE.

Komisja Europejska zatwierdziła wysokość pomocy publicznej dla Vigo Photonics do kwoty 102,9 mln eur (456,9 mln zł po obecnym kursie) na realizację projektu HyperPIC. Łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 253,4 mln euro (1,125 mld zł po obecnym kursie). Oznacza to, że spółka może liczyć na maksymalne dofinansowanie rzędu 41 proc.

Resztę Vigo chce pokryć ze środków i kapitałów własnych, z finansowania dłużnego, z innych źródeł, takich jak m.in. strategiczne partnerstwo projektowe lub finansowanie w formule project finance. Plan ambitny zważywszy, że gotówka na rachunkach spółki na koniec marca wyniosła 3 mln zł, a wartość księgowa spółki to 148 mln zł.

Co innego kapitalizacja, która rośnie wraz ze wzrostem ceny akcji na GPW. We wtorek na wieść o decyzji KE, kurs zyskiwał ponad 9 proc., a wycena spółki przekraczała 520 mln zł. Od początku roku cena urosła już o 57 proc.

Pieniądze po konkursie

Ważną informacją, jest to że ostatnia decyzja KE nie oznacza przyznania blisko 103 mln euro dofinansowania. Ostateczna decyzja o udzieleniu dofinansowania oraz jego wartość zostaną ustalone w ramach procedury konkursowej w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

O dofinansowanie będą mogły starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Projekt HyperPIC został wyłoniony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii jako jedyny polski projekt do udziału w IPCEI ME/CT (ang. Important Projects of Common European Interest). Termin ogłoszenia konkursu w ramach programu FENG nie jest jeszcze ustalony – informuje Vigo w komunikacie prasowym.

„Uzyskanie decyzji KE zatwierdzającej wysokość dofinansowania z UE na projekt HyperPIC jest niezwykle istotnym kamieniem milowym dla Vigo. Decyzja ta umożliwi nam ubieganie się o odpowiednie środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, dzięki czemu, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury konkursowej przez NCBiR, możliwa będzie realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego związanego z rozwojem technologii HyperPIC, której będziemy światowymi pionierami” – skomentował prezes Adam Piotrowski.

Projekt wart ponad miliard

Celem projektu HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii specjalizowanych, hybrydowych układów fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni oraz przygotowanie i uruchomienie linii produkcyjnych zapewniających kompletny łańcuch dostaw dla układów średniej podczerwieni. Realizacja projektu HyperPIC planowana jest w latach 2023-2030 i składa się z dwóch faz: badań i rozwoju (lata 2023-2027) oraz pierwszego przemysłowego wdrożenia (lata 2023-2030).

Wdrożenie technologii PIC pozwoli na zastąpienie dotychczasowych drogich i skomplikowanych systemów pojedynczymi układami scalonymi możliwych do zastosowania w przedmiotach codziennego użytku (smartfony, urządzenia wearables, AGD, pojazdy). Obecnie komponenty dla średniej podczerwieni zajmują dużą objętość oraz zużywają dużo energii, przez co nie nadają się do zastosowań w urządzeniach konsumenckich - wyjaśnia Vigo.

„Dzięki HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjny w skali świata produkt umożliwiający pracę, m.in. z elektroniką użytkową, odpowiadający potrzebom AI, IoT i przemysłu 4.0. W efekcie dzięki temu projektowi Polska może stać się bardzo silnym graczem w Europie w branży fotoniki zintegrowanej, a VIGO będzie motorem napędowym całej branży i przy zachowaniu wszelkich proporcji, może stać się europejskim TSMC. Jestem dumny, że VIGO może wziąć udział w realizacji tak prestiżowego i ważnego dla gospodarki polskiej, jak i europejskiej projektu” – komentuje Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.

Rynek PIC dla sensoryki w zakresie średniej podczerwieni obecnie nie istnieje – Vigo będzie pionierem i kreatorem rozwiązań w tym obszarze. Natomiast rynek dużych, skomplikowanych systemów wart jest obecnie ponad 1 mld eur rocznie (według ostatniego dostępnego raportu) – informuje komunikat spółki.

W celu realizacji projektu HyperPIC Vigo Photonics zapewniło sobie współpracę z najlepszymi krajowymi i europejskimi ośrodkami naukowymi i technologicznymi, specjalizującymi się w technologiach wytwarzania, pomiarów, integracji i packagingu układów fotoniki scalonej. Partnerami w projekcie będą takie ośrodki jak Politechnika Warszawska, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz, Technische Universiteit Eindhoven, Politecnico di Milano, Universitat Politècnica de València oraz Tyndall Institute - czytamy w informacji prasowej.

"Rynek średniej podczerwieni stanowi obecnie obszar praktycznie niezagospodarowany i jest wielką szansą biznesową dla firm technologicznych o odpowiednim potencjale i doświadczeniu, takich jak Vigo. Jako podmiot z wieloletnim, autorskim know-how i wysokimi kompetencjami technologicznymi, mamy szansę stać się globalnym pionierem i kreatorem tego bardzo perspektywicznego rynku" – podsumowuje prezes.