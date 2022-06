Jest zgoda KE na sprzedaż aktywów Lotosu do Saudi Aramco i MOL-a

/ FORUM

Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowanych przez PKN Orlen nabywców aktywów Lotosu, zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych, określonych w warunkowej zgodzie na fuzję obu spółek. Kluczowe składniki majątku zostaną sprzedane Saudi Aramco i węgierskiej grupie MOL.

"Komisja Europejska zatwierdziła zaproponowanych przez spółkę nabywców aktywów zbywanych w ramach realizacji środków zaradczych, które zostały określone w decyzji Komisji z dnia 14 lipca 2020 roku w przedmiocie warunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Grupą Lotos z siedzibą w Gdańsku. Komisja zatwierdziła także umowy zawarte z tymi nabywcami" - napisano w komunikacie.

"Warunki PKN Orlen przy przejmowaniu Lotosu nie spowodują wzrostu cen, gwarantują też, że rynki pozostaną otwarte" - oceniła europejska komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, cytowana przez PAP.

Nakreślony plan fuzji jest coraz bliżej realizacji. Zgoda KE na zaproponowanych nabywców była kluczowa, aby sprawę połączenia PKN Orlen i Lotosu zamknąć w czasie wakacji. Następnym krokiem, zgodnie z planem fuzji, jest NWZA w lipcu w PKN i Lotosie oraz połączenie na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy przyjdzie kolej na dezinwestycje części Lotosu wynikające ze środków zaradczych.

"Mamy sześć miesięcy na wdrożenie warunków zaradczych. (...) Planujemy przejąć Grupę Lotos na przełomie lipca i sierpnia - to szybko, ale to realne" - powiedział prezes PKN Orlen, cytowany w depeszy PAP.

"Również w tym roku przeprowadzimy fuzję PGNiG i staniemy się spółką w pełni multienergetyczną zabezpieczającą Polskę i region, na którym działamy" - dodał Obajtek.

Zaproponowani przez PKN Orlen partnerzy w realizacji środków zaradczych zostali przedstawieni 12 stycznia, dwa dni przed terminem wyznaczonym przez KE. Następnym ważnym momentem było określenie parytetu wymiany akcji w fuzji obu spółek. W ostatnim czasie planowana fuzja miała istotny wpływ na dywidendową politykę Lotosu, który, mimo że nie przewidywał wypłaty dywidendy, zgodził się na przeznaczenie na ten cel prawie 650 mln zł pod warunkiem zgód akcjonariuszy obu spółek na połączenie.

Zawarcie umów przyrzeczonych z nabywcami oraz w zależności od przypadku wejście w życie umów warunkowych winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia ich zatwierdzenia przez Komisję - uzupełnia komunikat PKN Orlen.

Nabywcy aktywów Lotosu

PKN Orlen wybrał Saudi Arabian Oil Company jako partnera do aktywów rafineryjnych, hurtowych, a także paliw lotniczych w związku z planowaną fuzją z Grupą Lotos. Cena za 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt ma wynieść ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

Węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się na terenie Polski za kwotę 610 mln USD, a PKN Orlen 185 stacji z portfolio Grupy MOL na terenie Węgier oraz Słowacji w celu wdrożenia środków zaradczych.

W obszarze rynku logistyki paliw oraz rynku asfaltu Grupa Lotos zawarła z Unimot Investments przedwstępne umowy. Umowy obejmują m.in. zbycie 100 proc. akcji w Lotos Terminale. Szacowane zaangażowanie Unimotu w transakcję wyniesie co najmniej 450 mln zł.

W obszarze rynku biopaliw w procesie przejęcia Lotosu zawarta została przedwstępna umowa zbycia 100 proc. udziałów w Lotos Biopaliwa na rzecz Rossi Biofuel.

W poniedziałkowym komunikacie prasowym Orlen ocenił, że połączenie związane jest z bezpieczeństwem energetycznym Polski i całego regionu Europy Środkowej, a fuzja oznacza budowę koncernu multienergetycznego z przychodami na poziomie ok. 250 mld zł rocznie, który będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie.

Plan połączenia spółek został uzgodniony i zawarty w czerwcu. Parytet wymiany akcji zakłada, że za każdą akcję Lotosu akcjonariusze otrzymają 1,075 nowych akcji Orlenu. W tym celu PKN Orlen wyemituje blisko 199 mln nowych akcji serii E do akcjonariuszy Lotosu.

W momencie przejęcia, akcjonariusze Lotosu obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się akcjonariuszami tej spółki. W wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc.

MKu