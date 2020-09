KE zatwierdziła polskie wsparcie dla lotnisk, które ucierpiały przez pandemię

UTK: sierpień najlepszym miesiącem na kolei od początku epidemii koronawirusa

Sierpień był najlepszym miesiącem na kolei od początku epidemii koronawirusa. Pociągami przewieziono 20,1 mln podróżnych i 18,8 mln ton towarów. Oznacza to najmniejsze od marca spadki, porównując rok do roku - poinformował we wtorek Urząd Transportu Kolejowego.