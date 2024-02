KE uderzy w Apple. Setki mln euro kary "za wykorzystywanie pozycji"

Komisja Europejska zamierza nałożyć pierwszą w historii grzywnę na giganta technologicznego Apple za złamanie prawa UE w zakresie dostępu do usług strumieniowego przesyłania muzyki - poinformował w niedzielę "Financial Times" powołując się na nieoficjalne źródła.

fot. Vale Cantera / / Shutterstock

Grzywna, która może wynieść około 500 mln euro, ma zostać ogłoszona na początku przyszłego miesiąca.

Kara jest zwieńczeniem dochodzenia antymonopolowego Komisji Europejskiej mającego wyjaśnić, czy Apple wykorzystał własną platformę, aby faworyzować swoje usługi w stosunku do usług konkurencji.

Dochodzenie miało na celu ustalenie, czy Apple zablokował aplikacjom informowanie użytkowników iPhone'a o tańszych alternatywach dostępu do subskrypcji muzycznych poza App Store. Zostało uruchomione po tym, jak aplikacja do strumieniowego przesyłania muzyki Spotify złożyła formalną skargę do organów regulacyjnych w 2019 roku.

"Komisja orzeknie, że działania Apple są nielegalne i sprzeczne z zasadami wspólnoty europejskiej, które wymuszają konkurencję na jednolitym rynku" - powiedziały osoby zaznajomione ze sprawą, cytowane przez "Financial Times".

Rozmówcy gazety dodali, iż UE uzna, że warunki giganta technologicznego są nieuczciwymi warunkami handlowymi.

Kara dla Apple byłaby jedną z najważniejszych kar finansowych nakładanych przez UE na duże firmy technologiczne. Seria grzywien nałożonych na Google na przestrzeni kilku lat wynoszących około 8 mld euro jest obecnie rozpatrywana w sądzie.

Chociaż Apple nigdy wcześniej nie został ukarany przez Brukselę grzywną za naruszenia przepisów antymonopolowych, w 2020 roku firma została ukarana grzywną w wysokości 1,1 mld euro we Francji za rzekome zachowania antykonkurencyjne. Kara została zmniejszona do 372 mln euro po apelacji.

W ocenie "Financial Times" działania UE przeciwko Apple na nowo rozpalą wojnę między Brukselą a Big Tech w czasie, gdy firmy są zmuszane do pokazania, w jaki sposób przestrzegają przełomowych nowych przepisów mających na celu otwarcie konkurencji i umożliwienie rozwoju małym rywalom technologicznym.

W osobnej sprawie antymonopolowej Bruksela konsultuje się z rywalami Apple'a w sprawie ustępstw giganta technologicznego, aby uspokoić obawy, że blokuje on grupom finansowym dostęp do swojego mobilnego systemu Apple Pay. (PAP Biznes)

pr/