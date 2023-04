KE szykuje reformę przepisów o zarządzaniu gospodarczym. Koniec polityki oszczędności?

Piotr Duda: Nie stać nas na ten sam poziom płacy minimalnej co w innych krajach UE W każdym państwie Unii Europejskiej nie musi być taka sama minimalna płaca, bo póki co nas na to nie stać, ale w każdym państwie powinna być minimalna płaca czy stawka godzinowa - powiedział we wtorek przewodniczący NSZZ Solidarność" Piotr Duda w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.