Ursula von der Leyen przedstawiła listę kandydatów na komisarzy

Przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawiła we wtorek w Brukseli proponowany skład nowej KE. Przedstawiciel Polski, były europoseł PiS Janusz Wojciechowski, został kandydatem na komisarza rolnictwa.

W Komisji Europejskiej ma być ośmioro wiceprzewodniczących: z Łotwy, Holandii, Danii, Hiszpanii, Grecji, Słowacji, Czech i Chorwacji. Mają pracować w zespołach.

- Ten zespół nada kształt działaniom Unii. Będziemy zdecydowanie przeciwdziałać zmianie klimatu, zbudujemy partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, określimy nasze stosunki z coraz bardziej stanowczo manifestującymi swoją pozycję Chinami, a nasi sąsiedzi, np. Afryka, będą mogli na nas polegać. Ten zespół będzie musiał bronić naszych wartości i najwyższych światowych norm - powiedziała Ursula von der Leyen.

- Chcę, aby Komisja działała z determinacją, wyraźnie skupiała się na stojących przed nią problemach i oferowała rozwiązania. Chcę, aby była odpowiednio wyważona, elastyczna i nowoczesna. Ten zespół będzie musiał teraz zdobyć zaufanie Parlamentu. Komisja pod moim przewodnictwem będzie działać w sposób geopolityczny i konsekwentnie prowadzić zrównoważoną politykę. Chcę również, aby Unia Europejska stała na straży multilateralizmu. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że naszą siłą jest wspólne osiąganie tego, czego nie możemy dokonać osobno - powiedziała Ursula von der Leyen.

Na wątpliwości dotyczące polskiego kandydata Janusza Wojciechowskiego oraz kandydatki francuskiej Sylvie Goulard, wobec których Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi dochodzenia, von der Leyen oświadczyła: "Lista kandydatów na komisarzy została zaakceptowana przez Radę (...). Nie będę komentować dochodzeń OLAF-u, bo są one całkowicie niezależne. Gdy zostaną zakończone, wysłuchamy, co urząd ma do zakomunikowania". W pierwszym przypadku chodzi o rozliczenia podróży do PE, a w drugim - zatrudnianie asystentów.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) to niezależny organ, a w przypadku kandydatów na komisarzy, którymi się zajmuje, obowiązuje zasada domniemania niewinności – oświadczyła we wtorek w Brukseli przyszła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Parlament Europejski będzie głosował nad całym kolegium komisarzy. Przed tym głosowaniem odbędą się przesłuchania kandydatów na komisarzy w odpowiednich komisjach. Ostatnim krokiem jest formalne powołanie Komisji Europejskiej przez Radę Europejską.

Kandydaci na wiceprzewodniczących

Troje wiceprzewodniczących wykonawczych będzie sprawować podwójną funkcję. Każdy z nich będzie jednocześnie wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za jedno z trzech głównych zagadnień programu nowo wybranej przewodniczącej, jak również komisarzem.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans (Holandia) będzie koordynował prace nad Europejskim Zielonym Ładem. Będzie również zarządzał polityką na rzecz klimatu przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager (Dania) będzie koordynować cały program działań pod hasłem „Europa na miarę ery cyfrowej”. Będzie również pełnić funkcję komisarza do spraw konkurencji przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Valdis Dombrovskis (Łotwa) będzie koordynował działania w zakresie gospodarki, która służy ludziom. Będzie również sprawować funkcję komisarza ds. usług finansowych przy wsparciu Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych.

Pozostałych pięcioro wiceprzewodniczących to:

Josep Borrell (Hiszpania, obecny hiszpański minister spraw zagranicznych): nominowany wysoki przedstawiciel i wiceprzewodniczący, odpowiedzialny za cel „Silniejsza pozycja Europy na świecie”;

Viera Jourova (Czechy, komisarz w Komisji Junckera): „Wartości i przejrzystość”;

Margaritis Schinas (Grecja, były poseł do Parlamentu Europejskiego, długoletni urzędnik Komisji Europejskiej): „Ochrona naszego europejskiego stylu życia”;

Marosz Szefczovicz (Słowacja, wiceprzewodniczący Komisji Junckera): „Stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie”;

Dubravka Szuica (Chorwacja, posłanka do Parlamentu Europejskiego): „Demokracja i demografia”. Szuica będzie również przewodzić z ramienia Komisji pracom nad konferencją w sprawie przyszłości Europy.

Pozostali kandydaci na komisarzy:

Johannes Hahn (Austria) będzie odpowiedzialny za „Budżet i Administrację” i będzie podlegać bezpośrednio przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen. Jako długoletni członek kolegium komisarzy jest on świadomy, jak ważna jest nowoczesna administracja.

Didier Reynders (Belgia) ma wykształcenie prawnicze i ogromne doświadczenie, które zdobył podczas wcześniejszej pracy na stanowiskach krajowego ministra finansów, ministra spraw zagranicznych i europejskich oraz ministra obrony. W nowej Komisji będzie odpowiedzialny za „Wymiar Sprawiedliwości” (w tym za kwestie praworządności).

Marija Gabriel (Bułgaria) jest obecnie komisarzem Komisji Europejskiej. Pracowała z oddaniem i energią nad polityką cyfrową, a teraz zajmie się tworzeniem nowych perspektyw dla młodego pokolenia (teka „Innowacje i Młodzież”).

Stella Kiriakidu (Cypr) jest psychologiem medycznym z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie spraw społecznych, zdrowia i profilaktyki raka. Jej zakresem odpowiedzialności będzie „Zdrowie”.

Kadri Simson (Estonia) ma wieloletnie doświadczenie jako posłanka do estońskiego parlamentu oraz minister gospodarki i infrastruktury. Będzie odpowiedzialna za tekę „Energia”.

Jutta Urpilainen (Finlandia) była ministrem finansów i wieloletnim członkiem Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Finlandii, a także specjalnym wysłannikiem w Etiopii. Przejmie ona odpowiedzialność za „Partnerstwa Międzynarodowe”.

Sylvie Goulard (Francja), była posłanka do Parlamentu Europejskiego, jest Europejką z przekonania i wyboru. Jako komisarz do spraw „Rynku Wewnętrznego” będzie kierować pracami nad polityką przemysłową i promować jednolity rynek cyfrowy. Będzie również odpowiadać za nową Dyrekcję Generalną ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej.

Laszlo Trocsanyi (Węgry) jest byłym ministrem sprawiedliwości Węgier. Zostanie mu powierzona teka „Sąsiedztwo i Rozszerzenie”.

Phil Hogan (Irlandia), urzędujący komisarz ds. rolnictwa, wniesie swoje doświadczenie do nowej Komisji, zajmując się teką „Handel”.

Paolo Gentiloni (Włochy), były premier Włoch oraz minister spraw zagranicznych, będzie dzielić się swoim bogatym doświadczeniem, pełniąc funkcję komisarza odpowiedzialnego za tekę „Gospodarka”.

Virginijus Sinkeviczius (Litwa), litewski minister ds. gospodarki i innowacji, będzie odpowiedzialny za tekę „Środowisko i Oceany”.

Nicolas Schmit (Luksemburg) wnosi do nowej Komisji swoje doświadczenie posła do Parlamentu Europejskiego i luksemburskiego ministra ds. zatrudnienia i pracy. Będzie odpowiedzialny za tekę „Miejsca Pracy”.

Helena Dalli (Malta) poświęciła swoją karierę polityczną kwestiom równości, zajmując stanowisko minister ds. dialogu społecznego, ochrony konsumentów i swobód obywatelskich, a także minister ds. europejskich i równości. Jej zakresem odpowiedzialności będzie „Równość”.

Janusz Wojciechowski (Polska) był przez kilka kadencji posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiadał w Komisji Rolnictwa. Obecnie jest członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Będzie odpowiedzialny za tekę „Rolnictwo”.

Elisa Ferreira (Portugalia) jest obecnie wiceprezesem Banco de Portugal. Jest wieloletnią posłanką do Parlamentu Europejskiego i zajmowała w Portugalii stanowisko minister ds. planowania i ochrony środowiska. Zostanie jej powierzona teka „Spójność i Reformy”.

Rovana Plumb (Rumunia) jest posłanką do Parlamentu Europejskiego (wiceprzewodniczącą Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów), a w swoim kraju zajmowała wcześniej stanowiska minister ds. środowiska i zmiany klimatu, minister ds. pracy, minister ds. funduszy europejskich, minister ds. edukacji i minister ds. transportu. Będzie odpowiedzialna za tekę „Transport”.

Janez Lenarczicz (Słowenia) jest słoweńskim dyplomatą. Zajmował stanowisko sekretarza stanu ds. europejskich i przez kilka lat ściśle współpracował z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Unią Europejską. Będzie odpowiedzialny za tekę „Zarządzanie Kryzysowe”.

Ylva Johansson (Szwecja) zajmuje obecnie stanowisko szwedzkiej minister ds. zatrudnienia, a wcześniej była również minister ds. szkolnictwa, minister ds. opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi oraz posłanką do szwedzkiego parlamentu. Jest również szanowanym ekspertem w dziedzinie zatrudnienia, integracji, zdrowia i dobrostanu. Zostanie jej powierzona teka „Sprawy Wewnętrzne”.

