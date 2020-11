KE przedstawia nowe podejście do danych, by poprawić pozycję UE wobec rywali

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

KE przedstawiła w środę nowe przepisy, umożliwiające udostępnianie danych publicznych i osobowych przedsiębiorstwom i organizacjom badawczym. To kolejny element walki o dynamicznie rosnący rynek, na którym rywale europejskich firm z USA, czy Azji mają coraz mocniejsza pozycję.

Nowe przepisy dotyczące zarządzania danymi mają umożliwić swobodny przepływ danych w UE i między sektorami. Bruksela chce stworzyć europejski model przetwarzania danych, który byłby alternatywą wobec rozwiązań stosowanych przez główne platformy technologiczne.

"Ponieważ dane przemysłowe odgrywają coraz większą rolę w naszej gospodarce, Europa potrzebuje otwartego i jednocześnie suwerennego jednolitego rynku danych. Nasze rozporządzenie, w powiązaniu z właściwymi inwestycjami i kluczową infrastrukturą, sprawi, że Europa stanie się największym na świecie kontynentem danych" - podkreślił w oświadczeniu komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Ilość danych, generowanych przez organy publiczne, przedsiębiorstwa i obywateli, stale rośnie. KE ma nadzieję, że ich agregowanie doprowadzi do ulepszeń w wielu obszarach, począwszy od zabiegów zdrowotnych, po lepsze przeciwdziałanie zmianom klimatycznym lub opracowywanie technik precyzyjnego rolnictwa.

Komisja zaproponowała nowy model oparty na neutralności i przejrzystości tak zwanych "pośredników danych", którzy organizowaliby wymianę lub łączenie danych.

"Nie musimy dzielić się wszystkimi danymi. Jeżeli jednak to robimy, a te dane są wrażliwe, ich wymiana powinna odbywać się w taki sposób, który zagwarantuje ich rzetelność i ochronę. Chcemy zapewnić przedsiębiorstwom i obywatelom narzędzia, które pozwalają zachować kontrolę nad danymi. Chcemy też zbudować zaufanie co do tego, że dane są przetwarzane zgodnie z europejskimi wartościami i prawami podstawowymi" - podkreśliła wiceprzewodnicząca KE do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager.

Proponowane rozporządzenie wpisuje się w przedstawioną w lutym szerszą strategię Komisji, która ma na celu utworzenie jednolitego europejskiego rynku danych. Unijni eksperci mają nadzieje, że połączenie specjalistycznej wiedzy branżowej pomoże zbudować firmy technologiczne, które będą rywalizować z Doliną Krzemową i wspieranymi przez państwo chińskimi potentatami.

Unijne firmy, które spóźniły się na pierwszą falę innowacji cyfrowych, takich jak media społecznościowe, zakupy online i smartfony, chcą walczyć o rynek opierając się o potencjał danych przemysłowych.

Podejście zaproponowane przez KE proponuje model oparty na neutralności i przejrzystości pośredników danych, którzy mają być odpowiedzialni za udostępnianie lub łączenie danych. Ma to na celu zwiększenie zaufania do nich. Aby zagwarantować tę neutralność, pośrednik w wymianie danych - zgodnie z propozycją KE - nie będzie mógł prowadzić transakcji na własny rachunek (np. sprzedając dane innemu przedsiębiorstwu lub wykorzystując je do opracowania własnego produktu w oparciu o te dane) i będzie musiał spełnić surowe wymogi.

KE przekonuje, że ekonomiczny i społeczny potencjał wykorzystania danych jest ogromny: mogą one umożliwić tworzenie nowych produktów i usług opartych na nowatorskich technologiach, zwiększyć wydajność produkcji i dostarczyć narzędzi do rozwiązywania wyzwań społecznych.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)

