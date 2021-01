KE prowadzi rozmowy z Pfizerem. Możlwa większa liczba szczepionek dla UE

Niemcy rozważają opóźnienie podawania drugiej dawki szczepionki

Niemieckie ministerstwo zdrowia zwróciło się do ekspertów o radę w sprawie opóźnienia podawania drugiej dawki szczepionki Pfizer/BioNTech przeciwko Covid-19 - informuje w poniedziałek agencja Reutera, która dotarła do potwierdzającego to dokumentu.