KE proponuje całkowite zawieszenie porozumienia o ułatwieniach wizowych z Rosją

Kraje UE wciąż zapewniają Rosji ponad połowę przychodu z eksportu paliw kopalnych

Od końca lutego do końca sierpnia, czyli w ciągu pół roku wojny na Ukrainie, Rosja zarobiła 158 mld euro na eksporcie paliw kopalnych; 54 proc. przychodów z tego tytułu zapewniły Kremlowi państwa Unii Europejskiej - poinformowano we wtorek w raporcie fińskiego think tanku Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).