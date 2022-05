Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. i 2023 r.

fot. Alexander Koerner / /

Komisja Europejska obniżyła w poniedziałek prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. z 5,5 proc. do 3,7 proc. Jeszcze w lutym prognozowała, że w 2023 r. polski PKB wzrośnie o 4,2 proc. Obecne szacunki KE to 3 proc. Jak wskazuje, głównym powodem jest inwazja Rosji na Ukrainę.

"Przewiduje się, że wojna (na Ukrainie) będzie miała znaczny wpływ na aktywność gospodarczą w horyzoncie prognozy" - podała KE wskazując m.in. na załamanie się handlu z Rosją i Ukrainą oraz wzrost inflacji.

"W szczególności oczekuje się, że wyższa niepewność co do perspektyw gospodarczych i podwyższona inflacja zmniejszą skłonność gospodarstw domowych do wydawania pieniędzy, chociaż duży napływ ludzi uciekających z Ukrainy pobudzi konsumpcję i nieco zrekompensuje te czynniki. Oczekuje się, że inwestycje prywatne, zwłaszcza w sprzęt, pozostaną ograniczone do końca 2022 r., ponieważ niższe zaufanie skutkuje odroczeniem decyzji inwestycyjnych firm. Oczekuje się, że podwyższona presja kosztowa i rosnące stopy procentowe będą miały również negatywny wpływ na inwestycje, zwłaszcza w budownictwie" - twierdzi KE.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

"Załamanie handlu z Rosją i Ukrainą będzie ciążyć na wzroście eksportu i importu. Jednak słabszy popyt krajowy i prognozowana deprecjacja złotego powinny mieć również istotny wpływ na import, prowadząc do dodatniego wkładu eksportu netto do wzrostu w latach 2022 i 2023" - dodała KE.

KE szacuje, że w 2021 r. PKB Polski wzrósł o 5,9 proc.; wcześniejsze prognozy mówiły o 5,7 proc.

Komisja Europejska prognozuje również, że inflacja w Polsce w 2022 r. wyniesie 11,6 proc., a w 2023 r. spadnie do 7,3 proc. Wcześniejsze, lutowe prognozy mówiły odpowiednio o 6,8 proc. i 3,8 proc.

"Rosnące ceny surowców, rosnący popyt i wąskie gardła po stronie podaży przyczyniły się do stałego i wyraźnego wzrostu inflacji HICP w ostatnich miesiącach. Pomimo szeregu środków politycznych wprowadzonych w celu obniżenia stawek podatkowych płaconych od niektórych towarów, przewiduje się, że w 2022 r. utrzyma się silna dynamika cen, głównie ze względu na rosnące światowe ceny energii i żywności, które prawdopodobnie wzrosną po wojnie" - twierdzi KE.

"Oczekuje się również, że rosnące jednostkowe koszty pracy i zakłócenia w łańcuchu dostaw będą wywierać presję na wzrost inflacji bazowej, zwłaszcza w 2022 roku. (…) Przewiduje się, że inflacja spadnie do 7,3 proc. w 2023 r. z powodu złagodzenia światowych cen towarów, presji płacowej i zakłóceń łańcucha dostaw" - dodała Komisja.

W 2021 r., według szacunków KE, inflacja w Polsce wyniosła 5,2 proc.

KE prognozuje, że deficyt sektora gg w Polsce w '22 wyniesie 4,0 proc. PKB, w '23 wzrośnie do 4,4 proc.

Deficyt sektora gg w Polsce w 2022 r. wyniesie 4,0 proc. PKB, a w 2023 r. wzrośnie do 4,4 proc. PKB - wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Dług sektora gg w 2022 r. ma wynieść 50,8 proc. PKB, a w 2023 r.: 49,8 proc. PKB.

"Niższy od prognozowanego deficyt w 2021 r. ustawia ścieżkę dla obecnych prognoz fiskalnych. Jesienią prognozowano, że deficyt sektora gg w 2021 r. wyniesie 3,3 proc. PKB, podczas gdy ostateczny wynik ukształtował się na poziomie 1,9 proc. PKB, dzięki ograniczonym wydatkom publicznym oraz wyższym dochodom. Niemniej, niekorzystne zmiany gospodarcze, spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainie, doprowadzą do znacznego pogorszenia sytuacji fiskalnej w 2022 r. Deficyt sektora gg wzrośnie do 4,0 proc. PKB" - napisano w raporcie.

Autorzy raportu podkreślają, że do wzrostu deficytu w 2022 r. przyczynia się m. in. koszty związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy i tarczami antyinflacyjnymi. Ponadto, w ocenie KE, reforma podatkowa w ramach tzw. Polskiego Ładu znacząco zmniejszy dochody budżetowe.

Komisja podkreśla jednak, że solidny wzrost PKB powinien podbić dochody budżetu poprzez wyższe wpływy podatkowe.

KE prognozuje, że deficyt sektora w 2023 r. wzrośnie do 4,4 proc. PKB.

"Podczas gdy mechanizmy mające na celu zrekompensowanie wzrostów cen energii, inflacji, mają zostać wycofane, koszty przyjęcia uchodźców z Ukrainy będą rosły, co przyczyni się do wzrostu deficytu sektora gg" - napisano.

Jak zaznaczają autorzy raportu, ze względu na wysoki, nominalny wzrost PKB, dług publiczny będzie obniżał się: w 2022 r. wyniesie 50,8 proc. PKB, a w 2023 r. spadnie do 49,8 proc. PKB.

Prognozy Komisji zakładają wydatki finansowane z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w latach 2022-2023.

KE: tempo wzrostu PKB UE wyniesie 2,7 proc. w 2022 r. i 2,3 proc. w 2023 r.

Wzrost PKB Unii Europejskiej wyniesie w 2022 r. – 2,7 proc. , a w 2023 r. - 2,3 proc. - wynika z wiosennej prognozy, przedstawionej w poniedziałek przez Komisję Europejską. Najnowsze rokowania są mniej optymistyczne niż te z zimy.

Zgodnie z wiosenną prognozą gospodarczą KE, tempo wzrostu PKB całej Unii i strefy euro w roku 2022 wyniesie 2,7 proc. Szacunki te są niższe o 1,3 pkt. proc. w porównaniu z prognozami z lutego br.

Oczekiwany wzrost w 2023 r. dla całej UE i strefy euro to 2,3 proc. - mniej o 0,5 (0,4 dla strefy euro) pkt. proc. niż w lutym.

KE tłumaczy, że przyczyną obniżenia prognoz jest sytuacja wynikająca z trwającej inwazji Rosji na Ukrainę. Spowodowała ona wzrost cen surowców i zakłócenia w łańcuchach dostaw, hamując odrabianie strat po pandemii Covid-19.

(PAP Biznes)

Z Brukseli Łukasz Osiński

luo/ pat/ mfm/ kuc/ osz/ asc/ ap/