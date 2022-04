KE pracuje nad utworzeniem Funduszu Powierniczego Solidarności z Ukrainą

fot. YVES HERMAN / / Reuters

Komisja Europejska pracuje nad utworzeniem Funduszu Powierniczego Solidarności z Ukrainą uzgodnionego przez przywódców UE na rzecz odbudowy demokratycznej Ukrainy. Trwają dyskusje z państwami członkowskimi - przekazała PAP rzeczniczka KE Ana Pisonero.

"Jeśli chodzi o potrzeby finansowe, jest zbyt wcześnie, aby wziąć pod uwagę jakąkolwiek świadomą ocenę potrzeb, którą zazwyczaj przeprowadza się wspólnie z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Bank Światowy i ONZ. Jak już powiedziała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, UE jest zobowiązana do zapewnienia silnego wsparcia dla demokratycznej Ukrainy po ustaniu inwazji" - powiedziała PAP.

"UE zaprasza również swoich partnerów międzynarodowych do udziału w tych wysiłkach, w tym organizacje międzynarodowe i instytucje finansowe. Plan gospodarczo-inwestycyjny UE dla partnerów wschodnich, który ma zmobilizować inwestycje o wartości do 6,5 mld euro, również wesprze odporność i odbudowę kraju" - zaznaczyła Pisonero.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek podczas wizyty we Lwowie zaapelował do Komisji Europejskiej, żeby fundusz solidarnościowy z Ukrainą zaczął wreszcie działać. "Żeby pojawiły się nowe pieniądze, nieprzesuwane z jednej szuflady do drugiej. (...) Nie ma na co czekać. Nie można pozwolić, żeby zachodziły kolejne zbrodnie na Ukrainie" - podkreślił.

25 marca na szczycie UE przywódcy zobowiązali się do udzielenia wsparcia rządowi ukraińskiemu w jego pilnych potrzebach, a po ustaniu rosyjskiego ataku do odbudowy demokratycznej Ukrainy.

Odpowiedzią na to, jak zaznaczono w konkluzjach, ma być Fundusz Powierniczy Solidarności z Ukrainą. Liderzy UE zaprosili do udziału w tym projekcie partnerów międzynarodowych oraz wezwali do bezzwłocznego rozpoczęcia przygotowań.

Rada Europejska wezwała też do zorganizowania w odpowiednim czasie międzynarodowej konferencji w celu pozyskania środków finansowych dla Funduszu Powierniczego Solidarności z Ukrainą.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

