KE potrąciła Polsce kolejne transze kar. Tyle, ile zbiera WOŚP

Dwie kolejne transze kar: dziewiątą i dziesiątą potraciła Komisja Europejska Polsce za brak wykonania środków tymczasowych TSUE. Tym razem Bruksela odjęła z należnych nam funduszy ok. 280 mln zł. Suma kar zbliża się do 2 mld zł.

/ FORUM

Kwota ostatnich potrąceń to mniej więcej tyle, ile co roku zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (224 mln zł w zeszłym roku).

Jak dowiedział się korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski, Komisja Europejska potrąciła Polsce 60 mln euro za okres od 30 sierpnia do 28 października 2022 roku. Składają się na to dwie transze: od 30 sierpnia do 30 września (dziewiąta transza) oraz od 1 do 28 października 2022 (dziesiąta transza). Informacje te potwierdziły służby prasowe Komisji Europejskiej.



Suma wszystkich potrąceń, jakich dokonała KE, to już 1,7 mld zł (360 mln euro). Polska nie płaci kar, więc Bruksela odbiera je sama z należnych Polsce środków. Potrącenie dotyczy refundacji, o jaką zwraca się do KE budżet państwa.



Za co te kary?

Od listopada 2021 roku z funduszy dla Polski KE nalicza karę za niezawieszenie stosowania przepisów dotyczących uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. W lipcu dokonano zmiany przepisów: Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego zastąpiła Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Jednak w nowej izbie znalazło się pięciu sędziów wybranych według starych zasad i sześciu sędziów z nowego nadania. I w tym właśnie problem.

Rząd zapowiadał wtedy, że zwróci się do Brukseli o zaprzestanie pobierania kar. Rzecznik KE tłumaczył natomiast, że "Komisja ma obowiązek kontynuować swoje wezwania do nałożenia kar pieniężnych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości do czasu, gdy Polska w pełni zastosuje się do postanowienia Trybunału (z dnia 14 lipca 2021 r. - PAP). Do tego czasu Polska będzie nadal płacić karę nałożoną przez Sąd" - dodał.

Dodatkową karą skończył się spór dotyczący kopalni Turów. TSUE nałożył wówczas na Polskę kary dzienne, które były sumowane i pobierane od 20 września 2021 do 3 lutego 2022. W sumie wyniosły one łącznie 68,5 mln euro.