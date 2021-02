KE nie wyklucza, że na jednym szczepieniu przeciwko Covid-19 się nie skończy

Niemiecki rząd planuje bezpłatne testy na koronawirusa dla wszystkich obywateli

Od 1 marca każdy obywatel Niemiec powinien mieć prawo do bezpłatnych szybkich testów na koronawirusa - powiedział we wtorek minister zdrowia Jens Spahn . Według serwisu RND chce on rozszerzyć krajową strategię testowania, korzystając z faktu, że szybkie testy antygenowe są teraz dostępne na rynku w wystarczających ilościach.