KE ma nowe pomysły na marnowanie żywności. "Brzydkie" owoce i warzywa będą tańsze?

Marnowanie żywności. Polacy wyrzucają do kosza tysiące złotych, w skali globalnej to ok. 1 bln dol. rocznie Marnowanie żywności to problem ekologiczny, etyczny i ekonomiczny. Według danych Federacji Polskich Banków Żywności jeszcze przed okresem galopujących cen żywności przeciętna czteroosobowa rodzina wyrzucała do śmietnika...