KE kieruje sprawę przeciw Polsce do TSUE ws. zwolnień z akcyzy dla producentów lekarstw

FORUM

KE podjęła w piątek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciw Polsce w związku z niedostosowaniem do prawa UE polskich przepisów ws. zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu używanego do produkcji lekarstw.

"Unijne przepisy dotyczące podatku akcyzowego przewidują obowiązkowe zwolnienie z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw. Polska praktyka krajowa jest jednak taka, że tego obowiązkowego zwolnienia nie przyznaje się w przypadku, gdy importerzy alkoholu nie decydują się na korzystanie z procedury zawieszenia poboru akcyzy" - podała Komisja Europejska.

Unijni urzędnicy wskazują, że wynika to z faktu, że polskie przepisy nie przewidują możliwości zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu importu alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji leków po jej zapłaceniu.

Praktyka ta - zdaniem Komisji Europejskiej - jest sprzeczna z przepisami prawa unijnego w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz z zasadą proporcjonalności.

Procedura naruszeniowa w tej sprawie została wszczęta przez Komisję Europejską w 2016 r. W 2019 r. Komisja przeszła do jej drugiego etapu.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ akl/