KE jest gotowa ustąpić Węgrom, by odblokować pomoc dla Ukrainy

Komisja Europejska jest skłonna ugiąć się pod niektórymi żądaniami Węgier, aby zapewnić pakiet wsparcia dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro - podał w piątek brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na wysokich rangą urzędników.

Jak pisze gazeta, Bruksela pracuje nad znalezieniem rozwiązania dla węgierskiej blokady, od kiedy premier Viktor Orban zawetował w grudniu unijny pakiet, a kwestia ta jest tym bardziej paląca, że impas w Kongresie USA oznacza, że w czasie, gdy Rosja nasila ataki, wsparcie Waszyngtonu dla Kijowa jest również niepewne.

Jako sposób na przekonanie Orbana do rezygnacji z weta, Komisja jest otwarta na danie węgierskiemu premierowi szansy w 2025 r. na zatrzymanie umowy o finansowaniu w połowie jej realizacji - powiedziało "FT" trzech urzędników zaznajomionych z tą sprawą.

Zgodnie z potencjalnym ustępstwem, UE uwzględniłaby przegląd czteroletniego pakietu wsparcia w przyszłym roku, kiedy to oceni, czy Ukraina nadal potrzebuje gotówki i czy spełniła wymogi otrzymania pomocy UE. Dałoby to Orbanowi szansę na zawetowanie jego kontynuacji.

Komisja jest również otwarta na coroczne audyty pomocy i wprowadzenie klauzuli "hamulca bezpieczeństwa", zgodnie z którą każdy kraj mógłby poddać pod dyskusję na szczycie UE poważne obawy, dotyczące płatności dla Ukrainy. Nie dałoby to jednak Węgrom dodatkowej możliwości zawetowania finansowania.

Zapytany, czy to wystarczy, aby Orbán zrezygnował z weta, wysoki rangą węgierski urzędnik powiedział: "Wciąż niepewne, ale najprawdopodobniej - tak". Węgrzy "są w nastroju negocjacyjnym" - powiedziało inne z cytowanych źródeł. Bruksela odblokowała w grudniu 10 mld euro funduszy UE dla Węgier, które zostały wcześniej zamrożone z powodu obaw o praworządność, kilka tygodni po zatwierdzeniu oddzielnej wypłaty 900 mln euro dla tego kraju.

Pomysł klauzuli przeglądowej został po raz pierwszy zaproponowany przez Węgry w październiku, ale inni przywódcy UE sprzeciwili się takiemu posunięciu, ponieważ nie dałoby to Ukrainie pewności co do jej wsparcia finansowego.

Pierwotnym celem pakietu było zapewnienie Kijowowi przewidywalnego wsparcia w ciągu czterech lat, z pakietem obejmującym 17 mld euro w dotacjach i 33 mld euro w pożyczkach. Niektóre kraje stwierdziły, że przegląd śródokresowy da Orbanowi szansę na zawetowanie dalszej pomocy.

Ale jak zauważa "FT", ustępstwa w celu odblokowania finansowania dla Ukrainy z budżetu UE są nadal postrzegane jako korzystniejsze niż alternatywne rozwiązania, które wymagałyby stworzenia złożonych struktur w celu ominięcia Węgier.

Obejmują one opcje przedłużenia istniejącego programu kredytowego z 2023 r. nawet o rok, zaciągnięcia wspólnego długu zabezpieczonego gwarancjami krajowymi lub utworzenia specjalnego podmiotu finansowego do wypłaty dotacji. Wszystkie te opcje mogą być realizowane z pominięciem Węgier, ale są one bardziej kosztowne, a ich utworzenie i wypłata środków dla Ukrainy zajęłoby więcej czasu.

120 europosłów w liście do szefowej PE domaga się działań UE wobec Węgier w związku z naruszaniem praworządności

120 europosłów różnych frakcji w liście do szefowej PE Roberty Metsoli domaga się działań Komisji i Rady wobec Węgier w związku z praworządnością, w tym przejścia do kolejnego etapu procedury art. 7 unijnego traktatu. Inicjatorem listu jest fiński europoseł Petri Sarvamaa (EPL). Węgry ją krytykują.

W liście europosłowie wzywają Komisję lub państwa członkowskie do przedstawienia wniosku na mocy art. 7 ust. 2. unijnego traktatu, który rozpocząłby proces mający na celu ustalenie istnienia poważnego naruszenia wartości UE na Węgrzech, co potencjalnie może skutkować zawieszeniem prawa głosu Budapesztu w Radzie.

„Powodzenie listu świadczy o wyraźnej chęci Parlamentu do uruchomienia art. 7 ust. 2 traktatu, ale przede wszystkim podkreśla pilną potrzebę zajęcia się działaniami Viktora Orbana. Kolejnym krokiem byłoby zmierzenie ostatecznego ogólnego poparcia dla pomysłu zawartego w petycji na posiedzeniu plenarnym tak szybko, jak to możliwe. Można tego dokonać szybko, ponieważ w przyszłym tygodniu Parlament będzie głosował nad uchwałą dotyczącą konkretnie Węgier. Treść rezolucji jest w trakcie negocjacji i uważam za bardzo prawdopodobne, że art. 7 ust. 2. zostanie zawarty w niej w jakiejś formie” – poinformował dziennikarzy w Brukseli Sarvamaa.

Sprawę wcześniej skomentowała parlamentarzystka Fideszu, b. mister sprawiedliwości w rządzie Orbana Judit Varga.

„Nie trzeba było długo czekać, aby europejska lewica liberalna zaprzeczyła sama sobie. Martwią się o praworządność na Węgrzech, nawet po tym jak zbudowaliśmy najlepiej wykwalifikowany system sądowy w UE. (…) Przy okazji zostało to również udowodnione przez KE, która już zaczęła uwalniać należne nam środki spójności. Tak to wygląda, jeśli chodzi o nienawiść do Węgier, że liberalna lewica nie wierzy nawet we własną instytucję” – napisała na platformie „X”.

