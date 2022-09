KE chce uprawnień, by zmuszać firmy do produkcji określonych towarów, aby zapobiec kryzysowi dostaw

Linie KLM uruchomią połączenie z Katowic do Amsterdamu

30 października br. holenderskie linie lotnicze KLM uruchomią codzienne połączenie z portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach do Amsterdamu - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele lotniska. Będzie to pierwsze połączenie tego przewoźnika z Pyrzowic i 6. trasa KLM z Polski do Amsterdamu.