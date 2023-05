KE chce lepiej chronić inwestorów detalicznych

Komisja Europejska zaproponowała w środę szereg regulacji, których celem jest ochrona inwestorów detalicznych i wzmacnianie ich pozycji. Zgodnie z deklaracjami KE, Unia ma stać się jeszcze bezpieczniejszym miejscem dla obywateli do inwestowania w perspektywie długoterminowej.

/ Komisja Europejska

"Europejscy konsumenci nie uzyskują jeszcze najlepszej oferty, jeśli chodzi o ich wybory inwestycyjne. Ma to znaczenie, jeżeli chcemy stymulować inwestycje prywatne w celu finansowania szerzej pojętej gospodarki UE. Dlatego też dziś podnosimy poprzeczkę, jeśli chodzi o zapewnianie eksperckich, bezstronnych i nieskomplikowanych porad dotyczących produktów inwestycyjnych, tak aby obywatele mogli uzyskać jak największą rentowność" - powiedział wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

"Wyższy poziom zaufania i bezpieczeństwa zachęci obywateli do większych inwestycji na europejskich rynkach kapitałowych; ochronę konsumentów i ich sprawiedliwe traktowanie. Pomoże również utrzymać konkurencyjność europejskiego sektora inwestycji detalicznych. Jest to kluczowy cel unii rynków kapitałowych" - dodał.

Reklama

Konkretnie, w pakiecie znalazły się propozycje, by poprawić sposób przekazywania informacji inwestorom detalicznym na temat produktów i usług inwestycyjnych, tak by były one jaśniejsze i bardziej ustandaryzowane; wprowadzić wymóg stosowania standardowej prezentacji i terminologii dotyczącej kosztów; zapewnić, aby wszyscy klienci detaliczni otrzymywali co najmniej raz w roku jasny obraz wyników inwestycyjnych ich portfela; chronić inwestorów detalicznych przed wprowadzającymi w błąd działaniami marketingowymi poprzez zapewnienie, aby pośrednicy finansowi (doradcy) byli w pełni odpowiedzialni za wykorzystywanie (i niewłaściwe wykorzystywanie) ich informacji marketingowych; zapewnić wysokie standardy kwalifikacji zawodowej doradców finansowych; zacieśnić współpracę w zakresie nadzoru w UE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

asc/ ap/