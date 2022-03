KE chce cofnąć obywatelstwa Rosjanom i Białorusinom objętym sankcjami

Włochy się zbroją - 2 proc. PKB na wydatki na obronę do 2024 r.

Rząd Włoch planuje podnieść do 2 proc. PKB wydatki na obronność do 2024 roku, by zmodernizować wojsko i „potwierdzić rolę kraju w budowie europejskiej obrony” - zapowiedział w poniedziałek na łamach dziennika „La Stampa” minister obrony Lorenzo Guerini.