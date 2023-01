KE: Zatwierdziliśmy Saudi Aramco i MOL jako nabywców aktywów w przejęciu Lotosu przez Orlen

KO: na przejęciu Lotosu przez Orlen państwo polskie straciło 7 mld zł

Na przejęciu Lotosu przez Orlen państwo polskie straciło 7 mld zł, czyli kwotę, na którą WOŚP musiałaby grać przez 100 lat; to nie jest żadna fuzja, tylko likwidacja Lotosu za bezcen - ocenił Cezary Tomczyk (KO). Mamy prawo wiedzieć, po co to wszystko i dlaczego - dodał b. prezes Lotosu Paweł Olechnowicz.