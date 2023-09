KE: Gospodarka UE rośnie, ale z mniejszą dynamiką, niż zakładano

Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek letnią prognozę gospodarczą. Jest ona mniej optymistyczna od wiosennej, opublikowanej w maju. Zgodnie z najnowszymi przewidywaniami wzrost PKB Unii Europejskiej w 2023 r. wyniesie 0,8 proc., a w 2024 r. - 1,4 proc.

fot. rsooll / / Shutterstock

W najnowszej prognozie skorygowano w dół przewidywany wzrost gospodarki UE do 0,8 proc. w 2023 r. (z 1 proc. prognozowanego w maju) oraz do 1,4 proc. w 2024 r. (z 1,7 proc.). Zrewidowano również w dół wzrost w strefie euro: do 0,8 proc. w 2023 r. (z 1,1 proc.) i 1,3 proc. w 2024 r. (z 1,6 proc.).

"Zeszłej zimy UE uniknęła recesji - to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę skalę wstrząsów, z jakimi mieliśmy do czynienia. Ta odporność, najbardziej widoczna na rynku pracy, jest świadectwem skuteczności naszej wspólnej reakcji politycznej. Jednakże, liczne przeciwności, z którymi zmagają się nasze gospodarki w tym roku, doprowadziły do słabszego tempa wzrostu niż przewidywaliśmy wiosną" - tłumaczył na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. (PAP)

asc/ ap/