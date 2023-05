KAS wszczęła pierwsze kontrole wobec importerów zboża. "Oszustwa wielkiej wartości"

Sprowadzanie zboża technicznego oparte na oszustwie celnym? Krajowa Administracja Skarbowa wszczęła wobec 16 importerów kontrolę celno-skarbową – pisze we wtorek "Rzeczpospolita".

"Rz" informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa weryfikuje importerów tzw. zboża technicznego z Ukrainy, które masowo od ubiegłego roku zaczęto sprowadzać do Polski. Jak zaznacza dziennik, na tym procederze ucierpieli m.in. renomowani, krajowi producenci mąki.

"Obecnie we wszystkich tych sprawach toczą się postępowania o tzw. oszustwa wielkiej wartości oraz pierwszych 16 kontroli o oszustwa celne (grozi za to wysoka grzywna)" - poinformowała "Rz".

Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie zbożowe nadużycia bada zespół prokuratorów, prok. Hanna Biernat-Łożańska wyjaśniła gazecie, że obecnie śledczy prowadzą siedem połączonych postępowań, które łącznie dotyczą kilkunastu milionów kilogramów zboża i w ramach których ustalonych jest kilkadziesiąt podmiotów sprowadzających towar do Polski i nim obracających.

Z kolei Ministerstwo Finansów przekazało, że wszczęto pierwszych 16 kontroli w zakresie importu zbóż oraz pięć śledztw z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 87 par. 2 kodeksu karnego skarbowego, czyli oszustwa celnego. Jak wyjaśniła "Rz", na towary z UE była stawka zerowa, nie chodzi więc o oszustwo na cle, ale o nieprawdę w deklaracjach.

Gazeta podała też, że resort finansów potwierdził ujawnione przez nią informacje, według których dopiero od lutego tego roku KAS zobowiązało importerów do deklarowania w zgłoszeniach celnych przeznaczenia zbóż za pomocą specjalnych krajowych kodów. "Chodziło o to, by – jak nam tłumaczy resort – ułatwić inspekcjom na granicy kontrolę towaru pod kątem żywnościowym" - czytamy.

"Największy import zboża, w tym technicznego, odbywał się na jesieni ubiegłego roku. Wprowadzanie kodów, by uszczelnić import pół roku później, to musztarda po obiedzie" - ocenił cytowany przez gazetę poseł PO, b. wiceminister finansów Janusz Cichoń.(PAP)

